Hatasız kul olmaz

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Yıllarca genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) kongrelerine bile katılmadı.Ancak geçen ay sonunda özgeçmişini içeren ‘Özgürlük - Anılar 1954-2021’ başlıklı kitabı okuyucuyla buluşurken ve buluştuktan sonra durum değişti.35 yılı eski Doğu Almanya’da, 35 yılı da “Birleşik Almanya”da (Almanya Federal Cumhuriyeti) geçen anılarını içeren kitabının tanıtımını başkent Berlin’deki ‘Deutsches Theater’ (Alman Tiyatrosu) salonunda yaptı.26 Kasım’da düzenlenen bu etkinliğe 600’ün üzerinde Merkel hayranı katıldı.Biletler 35 Euro’dan satıldı.Etkinliğin sunuculuğunu Alman televizyonlarının ünlü isimlerinden Anne Will yaptı.

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İki gün sonra da, Alman devlet televizyonu ZDF’te Maybrit Illner’in kendi adı altında sunduğu programa çıktı.

Daha sonraki günlerde Almanya’nın farklı kesimlerindeki kitap evlerinde sıraya giren hayranlarının satın aldıkları kitaplarını imzaladı.

2 Aralık’ta da New York’ta ABD’nin eski Devlet Başkanı Barack Obama’yla birlikte kitabını tanıttı.

Bu etkinliğe de 500’e yakın kişi katıldı.

Hem de 400 Dolar giriş ücreti ödeyerek.

Hatta Merkel ile Obama’ya yakın oturanlar 1300 Dolar ödedi.

Merkel, daha sonra da Londra’da düzenlenen bir etkinlikte hem anılarını anlattı hem kitabını tanıttı hem de hayranlarının sorularını yanıtladı.

Almanya’da yayımlanan gazete ve dergiler de, televizyon ve radyolarda yayımlanan programlardaki yorumlarda da hep Angela Merkel’in 736 sayfadan oluşan kitabında 16 yıllık görevi sırasında “Bir tek hata yaptığının bile yer almaması” eleştirildi.

Tabii kitabında hata yaptığını kabullenmeyip, özür dilememesine de ateş püskürüldü.

İKLİM KONUSUNDA İTİRAFTA BULUNDU

Hem Anne Will hem de Maybrit Illner de, Merkel’e nükleer santralların kapatılması, Rusya’dan doğalgaz ve petrol satın alınması, Ukrayna’nın NATO üyeliğine sıcak bakmaması, Putin’in Kırım’ı ilhakı, Almanya’nın kapılarını 2015 yılında sığınmacılara sonuna kadar açması gibi alanlarda verdiği kararları hata olarak kabul edip etmediğini bilmek istediler.

Merkel, başbakanlığı döneminde alınan kararların o dönemdeki gelişmeler ışığında değerlendirmesi gerektiği görüşünü vurgularken, hata yaptığı yönündeki iddiaları geri çevirdi.

Ancak “Başbakanlık dönemimin sonuna kadar insan yaşamını tehdit eden iklim konusunda etkin bir yanıt bulamamaktan hâlâ üzüntü duyuyorum” itirafında bulundu.

Ama bunun da kendi hatası değil, uluslarası düzeyde bir eksiklik olduğunu söyledi.

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Sovyetler Birliği döneminde 1986 yılındaki Çernobil’deki nükleer santral kazasının Sovyetlerin vurdum duymaz tutumu yüzünden meydana geldiğini, ancak Japonya gibi bu alanda gelişmiş bir ülkede 2011’deki Fukuşima Nükleer Santral kazasından sonra Almanya’da nükleer santralların kademeli olarak kapatılması yönünde aldıkları kararı savundu.

Şu anda da, nükleer enerjiye dönülmesine karşı olduğunu da vurguladı.

Merkel, Almanya’nın çıkarına olduğu için Rusya’dan ucuza doğalgaz ve petrol ithalinin doğru olduğunu da savundu.

Kendisinden önce görev yapan SPD’li Şansölye Gerhard Schröder döneminde başlatılan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı projesine desteğin kendisi tarafından sürdürülmesini de.

O dönemde Federal Dışişleri Bakanı olan Almanya’nın şu andaki Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenmenin bir hata olduğunu itiraf edip özür dilerken, Merkel, Doğu Blok’un çökmesinden sonra Rusya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesini istemenin yanlış bir yönü olmadığını da savundu.

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BİR HATASINI İTİRAF ETTİ

Angela Merkel, 2008 yılında Ukrayna’ya NATO’ya aday statüsü verilmesine Putin’in buna kesinlikle sıcak bakmayıp savaş açacağından hareket ettikler için Fransa Devlet Başkanı Nicolas Sarkozy’yle birlikte karşı çıktığını da söyledi.

Yalnız Almanya’nın değil, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin başını ağrıtan sığınmacı politikasıyla ilgili olarak kendisine dönük suçlamaları da geri çevirdi Merkel.

Sığınmacı sorunun Almanya-Avusturya sınırında çözüleceğine kesinlikle inanmadığı için 2015 yılında Almanya’nın kapılarını sonuna kadar açmasını da, “Avrupa’da seyahat özgürlüğü açısından kaçınılmazdı” diyerek savunmayı sürdürdü.

Evet...

Almanya’nın “ilk kadın Başbakanı”, “ilk Doğulu Başbakanı” Angela Merkel, 2021 yılında pandemi döneminde Paskalya günlerinde “Yeşil Perşembe” ile “Paskalya Cumartesi”sini de tatil günü ilan etmesinin bir hata olduğunu kabul edip, o günlerde olduğu gibi yine özür diledi.

Yani bir “hatasını” itiraf etti.

Bu da bana Orhan Gencebay’ın “Hatasız kul olmaz” şarkısını hatırlattı.