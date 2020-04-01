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Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:00,Son Güncelleme:/

Jerome Boateng’in hatası ölüme neden olabilirdi! Ucuz kurtuldu…

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Jerome Boateng’in hatası ölüme neden olabilirdi! Ucuz kurtuldu…
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Bayern Münih'in stoperi Jerome Boateng, otobanda seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Alman futbolcunun kış lastiği yerine yaz lastiğinin kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Mühih’te forma giyen Jerome Boateng, trafik kazası yaptı. Alman stoper, Bavyera’nın Selbitz kasabasındaki arabasıyla seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti. Kar yağışının olduğu bölgede arabanın kontrolünü sağlamayan Boateng lüks aracıyla yolun kenarına savruldu.

Jerome Boateng’in hatası ölüme neden olabilirdi Ucuz kurtuldu…
31 yaşındaki oyuncu şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, Alman medyasında yer alan habere göre araçta 25 bin Euro’luk hasar çıktı.

Ayrıca haberde polisin hemen olay yerine gelip kontrol yaptığı ve Boateng’in kış lastiği yerine yaz lastikleriyle trafiğe çıktığı belirlendi.

Almanya Milli Takımı’nın formasını 76 kez giyip 1 gol atan Boateng, 2014’te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. 31 yaşındaki stoper 2011 yılında transfer olduğu Bayern Münih formasını 310 maçta terletirken, 8 gol atıp 23 asist yaptı.

Jerome Boateng’in hatası ölüme neden olabilirdi Ucuz kurtuldu…

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