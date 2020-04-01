Jerome Boateng’in hatası ölüme neden olabilirdi! Ucuz kurtuldu…

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Mühih’te forma giyen Jerome Boateng, trafik kazası yaptı. Alman stoper, Bavyera’nın Selbitz kasabasındaki arabasıyla seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybetti. Kar yağışının olduğu bölgede arabanın kontrolünü sağlamayan Boateng lüks aracıyla yolun kenarına savruldu. 31 yaşındaki oyuncu şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, Alman medyasında yer alan habere göre araçta 25 bin Euro’luk hasar çıktı.

Ayrıca haberde polisin hemen olay yerine gelip kontrol yaptığı ve Boateng’in kış lastiği yerine yaz lastikleriyle trafiğe çıktığı belirlendi.

Almanya Milli Takımı’nın formasını 76 kez giyip 1 gol atan Boateng, 2014’te Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı. 31 yaşındaki stoper 2011 yılında transfer olduğu Bayern Münih formasını 310 maçta terletirken, 8 gol atıp 23 asist yaptı.