Hatalı bilgiler için nereye başvurulmalı?

BUGÜNKÜ yazımızda, söz konusu yazılarda yer alan bilgilerin ne kadar geçerli olduğu, eksik veya hatalı bilgilerin içermesi etmesi halinde, kişilerin ne yapmaları gerektiği konusuna açıklık getirmek istiyoruz.

TAHMİNİ RAKAMLAR

Gerek DRV gerekse özel emeklilik sandıklarından yapılan yazılı bilgilendirmede yer alan veriler tebligat tarihine kadar kaydedilen sigorta sürelerine dayandığı için, intikal tarihi itibariyle doğrudur. Bu verilere ve geleceğe dönük olası ekonomik göstergeler dikkate alınarak hesaplanan aylıklar ise tahmini rakamlardan ibarettir. Emeklilik uzmanları, bilgilendirme yazılarında yer alan tahmini emekli aylıklarının yasal bir hak olmadığını ve bu nedenle mahkeme yoluyla da bu hakkın elde edilemeyeceğini vurguluyorlar.

PEKİ NE YAPMAK GEREKİR?

Bir kere, kesinlikle emeklilik sigortasından gönderilen bilgi içerikli yazılar okunmadan bir kenara atılmamalı. Yaşlılık dönemine ilişkin alınması gereken tedbirlerin ne olduğunu görmek için söz konusu bilgilendirme yazıları dikkatlice incelenmelidir. Sigortalılara gönderilen bilgilendirme amaçlı yazıların bir amacı da alıcıları, emeklilik döneminde kendilerini bekleyen yaşlılık güvencesinin ne olduğu konusunda hassasiyeti artırmaktır. Sigortalılar, Alman Emeklilik Sigortası’ndan kendilerine gönderilen bilgilendirme yazısında, emeklilik için belirleyici olan sürelerin eksiksiz bir şekilde kayıtlı olup olmadığı incelenmelidir.

HANGİ SÜRELER DİKKATE ALINIYOR?

Bu sürelerin arasında meslek eğitimi veya yüksek öğrenim yapılan süreler kadar staj, işsizlik veya nafaka alınan süreler de dikkate alınmaktadır. Eksik sürelerin tespiti için, Alman Emeklilik Sigortası’na yazılı başvuruda bulunup ‘Kontenklärung’, yani hizmet sürelerinizin tespiti talebinde bulunabilirsiniz. Bu başvuruyu son ana bırakmamalısınız. Fazla zaman geçirmeden bu girişimde bulunursanız, eksik sürelerinizi kanıtlayan belgeleri toparlamanız ve ibraz etmeniz o oranda kolaylaşacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Alman Emeklilik Sigortası’nın 0800 1000 4800 numaralı ücretsiz bilgilendirme hattı aranabilir.

DİREKSİYON BAŞINDA ‘CEP’E DOKUNMAK SERBEST Mİ?

Bugün, hepimizin bildiği ancak bile bile gözardı ettiği bir konuya değinmek istiyoruz. Konu, araçla seyir halindeyken cep telefonu kullanmak. Eğri oturup doğru konuşalım; bu davranışın çok tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde, ‘trink’ sesiyle gelen mesajı okumak veya yetişmemiz gereken toplantıya gecikeceğimizi kısa mesajla karşı tarafa bildirmek için direksiyon başında cep telefonumuzu elimize aldığımız olmuyor mu? Oluyor. O an sadece kendimizi tehlikeye atmakla kalmıyoruz, dikkatimiz dağılıp kaza yapma riski arttığından başkalarını da tehlikeye attığığımız gibi para cezası ve trafik sicilimize ceza puanı alma riskini artırmış oluyoruz.

ELİNİZE ALABİLİRSİNİZ AMA...

Soru şu: Araca bindikte sonra cep telefonunu bırakın elinize almayı, dokunmak bile yasak mı? Şu sahne hepimizin gözünde kolayca canlanabilir; Otomobile bindikten sonra elinizdeki eşyaları yan koltuğa bırakıyorsunuz. Emniyet kemerinizi bağladıktan sonra tam hareket etmek isterken koltuğun üzerinde cep telefonunuzu görüyorsunuz ve virajda veya fren yapma durumunda arabanın içinde savrulmasın diye, bunu alıyor ve torpido gözününe bırakıyorsunuz. Yani kullanmak amacıyla değil, güvenlik amacıyla cep telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Bunun bir sakıncası var mı acaba? Alman otomobil kulübü ADAC yetkilileri, bu konuda verilen mahkeme kararlarına dayanarak bu soruyu şöyle yanıtlıyorlar: “Cep telefonunu bir yere koymak üzere ele alınmasında bir sakınca yok. Ancak, işin püf noktası burada yatıyor; sürücü eline aldığı cep telefonunu veya herhangi başka bir elektronik araç ve gereci kesinlikle kullanmamalı, mesaj var mı yok mu diyerek ekranına da bir an bile olsa bakmamalıdır.”

CEZASI NEDİR?

ADAC yetkilileri, son dönemlerde yargıçların, genel olarak cep telefonunun kesinlikle dokunulmaması gerektiği görüşünden uzaklaştıklarını, cep’in veya başka elektronik gerecin kullanmamak koşuluyla kısa süreliğine ele alınmasına izin verdiklerini belirtiyorlar. Çevirmeye takıldığınızda, cep telefonunu kullanıp kullanmadığınız konusunda trafik polisiyle olası bir tartışmayı önlemek için cep telefonunuzu, arabanızla hareket etmeden önce torpido gözüne koymalı veya telefon tutacağına sabitlemelisiniz. Bu arada elinizi kesinlikle direksiyondan ayırmamalısınız. Gelelim bu kurala riayet etmeyetlere bekleyen cezai müeyyideye.

CEZASI NEDİR?

Direksiyon başında cep telefonunu kullanırken yakalanan sürücülerin Flensburg kentinde tutulan trafik siciline en az bir ceza puanı işlenir, 100 Euro trafik cezası da kesilir. Ayrıca trafik güvenliği tehlikeye sokulduğu veya maddi hasarlı trafik kazaların meydana gelmesi halinde, cep telefonu kullanan sürücüye ayrıca bir ay trafikten men cezası verilebilir. Aracıyla hareket halinde cep telefonunu şarja bağlayan bir sürücü, ‘2Ss (Owi) 290/15’ dosya nolu davaya bakan Oldenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından trafik kurallarına uymamaktan dolayı suçlu bulundu. Yargıçlar, araç sürücülerinin iki elini de seyir halindeki aracın güvenliğini ve kontrolünü sağlamak üzere meşgul etmemeleri gerektiği görüşünde birleştiler.

Siz siz olun, hem kendi hem araçta bulunan diğer kişilerin hem de trafikte yer alan diğer sürücülerin güvenliği için seyir halindeyken bırakın cep telefonunuzu kullanmayı, elinize bile almayın. Cep telefonunuzu hareket etmeden önce telefon tutacağına sabitleyin veya torpida gözüne bırakın. Bu vesileyle yolculuğa çıkan tüm okurlarımıza iyi ve güvenli seyirler diliyoruz.