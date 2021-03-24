‘Hata yaptım’ dedi, halktan af diledi

BAŞBAKAN Merkel, eyalet başbakanları ile pazartesi günü öğleden sonra başlayan ve salı sabahı saat 03.00’e kadar süren görüşmelerde, 1-5 Nisan tarihleri arasında Kovid-19 nedeniyle kısıtlamaların artırılması yönünde aldıkları kararın kendi hatası olduğunu itiraf etti. Dün öğleden önce beklenmedik bir biçimde yeniden eyalet başbakanları ile video konferans yöntemiyle görüşen Merkel, 1 ve 3 Nisan’ın da ‘tatil günü’ olması ve 1-5 Nisan arası tüm mağaza, dükkân, restoran kafelerin kapalı tutulmasını içeren kısıtlamaların katı bir şekilde uygulanması kararının yanlış olduğunu söyledi. Görüşmeden sonra kısa bir açıklama yapan Başbakan Merkel, “Hatanın hata olduğu söylenmeli ve zaman kaybetmeden bu hata düzeltilmeli. Hata yaptım. Bu benim hatamdı. Tüm yurttaşlardan af diliyorum” dedi. Merkel ayrıca, ölümcül mutasyonun yayılmasını kararlı davranış ve tutumlarıyla frenleyen herkese de teşekkür etti. CDU Genel Başkanı Ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı Armin Laschet ile CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Başbakan Merkel’in hatasını kabul etmesini ‘örnek bir tutum’ olarak nitelediler.

‘BAŞARIYLA UYGULANIYOR’

Başta hükümet ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer olmak üzere Merkel’in yıllarca genel başkanlığını yaptığı Hıristiyan Demokrat Birlik Parti’li (CDU) birçok politikacı kilisede ayin yasağı anlamına gelen bu önerilere sert tepki göstermişti. Hıristiyanlığın en önemli dini bayramlarından Paskalya’da korona salgını nedeniyle kilisede ibadetlerinin yasaklanması çağrısı yapılmasını eleştiren Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Başında Hıristiyanlığın ilk harfini taşıyan bir partinin Paskalya döneminde kilisede ibadetten vazgeçilmesini istemesi, beni hayretlere düşürdü. İçişleri Bakanlığı, salgının ilk gününden bu yana kiliselerle hijyen konusunda bir konsept hazırladı ve bugün hâlâ başarıyla uygulanıyor” demişti. Almanya’da Katolik ve Protestan kiliseleri ise Paskalya’da bayramında kilisede ibadetten vazgeçmeyeceklerini açıklamıştı. Protestan Kiliseleri Piskoposu Friedrich Kremer, hijyen konseptine bağlı olduklarını ve kuralları yerine getirdiklerini belirterek cemaatlerini bu kurallar dahilinde Paskalya’da kiliseye ibadet için davet edeceklerini söylemişti.