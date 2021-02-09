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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 09.02.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Hastayı hemşire mi öldürdü?

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Hastayı hemşire mi öldürdü?
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Almanya’nın Neuss kentindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire hakkında, bir hastayı öldürdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı.

TEDAVİ gören kişinin ağır hastalığı bulunduğu kaydedildi. Savcılık, verilen bir ilacın hastanın ölümüne yol açtığını belirtirken, detaylar hakkında bilgi verilmedi. Hastane Sözcüsü Ulla Dahmen işe, “Ölümle ilgili olarak bir nokta dikkatimizi çekti. Bu bağlamda ilk olarak kendi bünyemizde bir araştırma yaptıktan sonra polise ihbarda bulunduk. Soruşturmayı tam anlamıyla destekliyoruz. Ölen kişi ve hastalığı hakkında ise ne yazık ki kamuoyuna bilgi veremeyiz” dedi. Sağlık çalışanının tutuklandığı ancak daha sonra tazminat karşılığı serbest kaldığı belirtildi. Ancak zanlı, soruşturma boyunca her gün karakola giderek kentte olduğuna dair bilgi vermek zorunda. Ölen kişiye de otopsi yapılacağı belirtildi.

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