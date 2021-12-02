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Hastanın yanlış bacağını kesen doktora para cezası

#Avusturya#Doktor Hatası#Bacağı Kesildi
Hastanın yanlış bacağını kesen doktora para cezası

Avusturya’da bir cerrah, hastanın yanlış bacağını kestiği için 2 bin 700 euro para cezasına çarptırıldı. Hayatını kaybeden hastanın eşine de 5 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi.

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AVUSTURYA’da bir cerrah, girdiği ameliyatta yaşlı hastanın sol bacağı yerine sağ bacağını kesti. Mayıs ayında yaşanan olay, 2 gün sonra fark edilirken, olay yargıya taşındı. Linz’deki mahkeme, 43 yaşındaki cerrahı ‘ağır ihmal’ bulunduğu gerekçesiyle 2 bin 700 euro para cezasına çarptırdı. Mahkeme öncesi hayatını kaybeden hastanın eşine de 5 bin euro tazminat ödenmesine karar verildi. Ameliyathanedeki komuta zincirinde sıkıntı yaşandığını ifade eden cerrah, neden sol bacağını değil de sağ bacağını işaretlediği yönünde sorulan soruya, “Bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi. Cerrah, şu anda başka bir klinikte çalışmalarını sürdürürken, cezasının yarısı ertelendi.
Geçen mayıs ayında Freistadt’daki kliniğe yatan hastanın, amputasyon için yanlış bacağı işaretlendi. Hata, 2 gün sonra rutin bandaj değişimi sırasında fark edilirken, hastaya diğer bacağının da kesilmesinin gerektiği söylendi. Klinik yöneticisi, olayın yaşandığı dönemde söz konusu durumun ‘talihsiz olaylar zincirinin bir sonucu’ olduğunu belirterek özür diledi.

 

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#Avusturya#Doktor Hatası#Bacağı Kesildi

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