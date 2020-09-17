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Haber Giriş: 17.09.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Hastaneyi hack’leyen korsanlar bir hastanın ölümüne neden oldu

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Hastaneyi hack’leyen korsanlar bir hastanın ölümüne neden oldu
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Almanya’nın Düsseldorf kentindeki üniversite kliniğinin hacker saldırısına uğradığı açıklandı. Hastanenin bilgisayar sistemine zarar veren hackerler yüzünden bir hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

SAVCI hastanın ölümünde hastane yetkililerinin ihmalinin olup olmadığına yönelik soruşturma başlattı. Eyalet adalet bakanlığı tarafından saldırı nedeniyle başka bir hastaneye nakledilen hastaya müdahalede gecikildiği için hayatını kaybettiği belirtildi. Hacker’ların hastane yönetimine şantaj mektubu gönderdiği kaydedildi.

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