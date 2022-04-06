Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

Hastanelerde doluluk oranı düştü

#Almanya'da Hastanelerde Doluluk Oranı Düştü#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER
Hastanelerde doluluk oranı düştü

Alman Sağlık Sigortası (AOK) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs hastalarına öncelik verilmesi nedeniyle geçen yıl hastane ve kliniklerin diğer hastalıklarla ilgili doluluk oranında düşüş yaşandı.

Haberin Devamı

KONUYLA ilgili açıklanan raporda, 2019 yılına göre geçen yıl yüzde 14 oranında daha az somatik rahatsızlığı olan hastanın kabul edildiği belirtildi. Koronavirüs dışında kliniklere yatan hasta sayısının 2022 yılında da düşmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, ocak ve şubat aylarında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 gerileme olduğu yazdı. Diğer yandan salgın nedeniyle yoğun çalışma temposuna giren kliniklerde personel sorunu yaşandığı, koronavirüs dışı tedaviler dahil olmak üzere çok sayıda ameliyatın ertelendiği ifade edildi. Kalp krizi rahatsızlıklarında da geçen yıl önceki yıla oranla yüzde 9 daha az klinik yatışı olduğu, kanser önleme amaçlı ön incelemelerin ise büyük ölçüde yapılamadığı belirlendi.

Hastanelerde doluluk oranı düştü

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya'da Hastanelerde Doluluk Oranı Düştü#Koronavirüs#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça