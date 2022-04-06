Hastanelerde doluluk oranı düştü

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KONUYLA ilgili açıklanan raporda, 2019 yılına göre geçen yıl yüzde 14 oranında daha az somatik rahatsızlığı olan hastanın kabul edildiği belirtildi. Koronavirüs dışında kliniklere yatan hasta sayısının 2022 yılında da düşmeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, ocak ve şubat aylarında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22 gerileme olduğu yazdı. Diğer yandan salgın nedeniyle yoğun çalışma temposuna giren kliniklerde personel sorunu yaşandığı, koronavirüs dışı tedaviler dahil olmak üzere çok sayıda ameliyatın ertelendiği ifade edildi. Kalp krizi rahatsızlıklarında da geçen yıl önceki yıla oranla yüzde 9 daha az klinik yatışı olduğu, kanser önleme amaçlı ön incelemelerin ise büyük ölçüde yapılamadığı belirlendi.