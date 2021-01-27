Hastaneler yardımla ayakta kaldı

SALGININ başladığı günden beri Almanya’da hastaneler ciddi baskı ve stres altında çalışıyor. Sadece personelin yoğun çalışması değil, mali yükün artması ve gelirin düşmesi de hastanelerde ciddi sıkıntılar yarattı. Alman Hastaneler Birliği Genel Sekreteri görevini yakında üstlenecek olan Gerald Gass, 2020 yılında hastanelerin 9.5 milyar euro gelir kaybı yaşadığını söyledi. Gass, kayba temel neden olarak salgın yüzünden ameliyatların yapılamaması ve tedavilerin ya ertelenmesi ya da ara verilmesini gösterdi.

Hastanelerin geçmiş yıllara göre 2020 yılında daha fazla harcama yaptığına işaret eden Gass, “Devletten 9 milyar 700 milyon yardım alındı. Bu yardım, gelir kaybını ve yapılan harcamaları ancak karşıladı. Gelir ile gideri karşılaştırınca elde kalan sıfıra sıfır” dedi. Almanya Hastaneler Birliği’nin şimdiki Genel Sekreteri Georg Baum, hükümetin 2021 yılı için de sağlık kuruluşlarına yardım paketi hazırlaması gerektiğini söyledi. “Alınan yardım kısa vadede likidite sorununu çözdü. Ancak bu alanda ciddi reformlara ve uzun vadede destek sağlayacak yardım paketine ihtiyaç duyuluyor” diyen Baum, reformlar için hızlı harekete geçmek gerektiğini savundu.