Hastaneler de devlet yardımı istiyor

ALMANYA’da korona kriziyle sadece iş yerleri değil, hastaneler de mali sıkıntıya girdi. Hastaneler Birliği Başkanı Doris Pfeiffer devlet yardımı için pazartesi günü Sağlık Bakanı Jens Spahn’la görüşme yaptıklarını açıkladı. Pfeiffer görüşmenin samimi ve olumlu bir havada geçtiğini ve en geç sonbahara kadar federal bütçeden resmi sağlık sigortalarına payın artırılması konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Yasal önlem olmadan hastanelerin en geç yıl sonunda mali krize gireceği belirtildi. En kısa zamanda mali yardım tedbirleri alınmazsa, bazı hastanelerin kapanma tehlikesiyle karşı karşı kalacağı veya üye primlerini artırmak zorunda olacakları kaydedildi. Alman Sendikalar Birliği (DGB) ve Yeşiller prim zammına karşı uyardı.