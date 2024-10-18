‘Hastane reformu’ onaylandı

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ALMANYA’da uzun süredir tartışılan, hastanelerin mali baskılarını hafifletmeyi ve uzmanlaşmayı artırmayı hedefleyen hastane reformu Federal Meclis’ten geçti. 660 milletvekilinin katıldığı oylamada 374 milletvekili Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın sunduğu yasa tasarısı lehinde oy kullanıldı. Reformun en dikkat çeken noktası, küçük hastanelerin daha az hizmet sunarak uzmanlaştıkları alanlara yoğunlaşmaları maddesi oldu. Ayrıca, mevcut sistemdeki her tedavi için yapılan sabit ödemelerin de değişmesi planlanıyor. Hastaneler artık sunacakları hizmetlerin yüzde 60’lık ödemesini, sadece gerekli tıbbi altyapıyı bulundurdukları için alacak. Bu durum, hastanelerin daha fazla hasta kabul etmek zorunda hissetmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

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Oylama öncesinde konuşan Sağlık Bakanı Lauterbach, reformun aciliyetine dikkati çekti. Birçok hastanenin mali zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve personel sıkıntısı yaşadığını belirten Lauterbach, “Bu reformu şimdi yapmalıyız” dedi. 480 bin hastane yatağının üçte birinin boş olduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı, mevcut sağlık hizmetlerinin pahalı olmasına rağmen sadece ‘orta kalite’ sunduğunu dile getirdi. Lauterbach, Almanya’da ‘birkaç yüz fazla hastane’ olduğunu ve hem fazla hem de eksik tedavi sunumu olduğunu söyleyerek reform ihtiyacını vurguladı. Hastanelerin artık sadece en fazla gelir getiren tedavilere odaklanmak yerine tıbben mantıklı olan hizmetleri sunmaları gerektiğini belirten Lauterbach, diz protezi ameliyatlarını örnek gösterdi. Diz protezinin hastaneler için kârlı bir işlem olduğunu ve bu yüzden hastaların ‘nakit kaynağı’ olarak görüldüğünü dile getirdi.

KALİTELİ TEDAVİ SUNULACAK

Reformun amacı, kaliteli sağlık hizmeti sunan hastaneleri korumak ve kırsal bölgelerdeki küçük hastanelerin ayakta kalmasını sağlamak. Ancak reformun hayata geçmesiyle, bazı hastanelerin kapanabileceği ve hastaların daha uzun mesafeler gitmek zorunda kalacakları eleştirileri yapıldı. Ancak Lauterbach, bu durumda daha kaliteli bir tedavi sunulacağını savundu.

Almanya’da yaklaşık 1700 hastanenin bulunduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yatak ve hastane yoğunluğunun Avrupa’daki en yüksek seviyede olduğunu açıkladı. Lauterbach, hastane kapatmalarının sadece aşırı yoğunluk yaşanan yerlerde olacağını ve kırsal bölgelerdeki küçük hastanelere destek sağlanacağını söyledi. Reform, Alman Kanser Derneği gibi bazı tıp toplulukları tarafından da destekleniyor. Yasal sağlık sigortası kurumları, daha fazla uzmanlaşmayı olumlu karşılarken, maliyetlerin artmasından endişe ediyor.

CDU’lu Tino Sorge, geçiş dönemi için gerekli olan finansmanın eksik olduğunu savunurken, AfD’li Christina Baum, reformun özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerinin kötüleşmesine yol açabileceği endişesini dile getirdi.