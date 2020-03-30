Hastane hasta kabul etmiyor

YÖNETİM, tedavileri süren hastaların bir kısmının ise çevredeki diğer hastanelere nakledileceğini belirtti. Kalan her bir hasta için de birer oda tahsis edilecek. Hastaneye sadece acil olarak gelen çocuklar ve doğum için gelen hamilelerin kabul edileceği, hasta ziyaretinin de tamamen yasakladığı ifade edildi. Wolfsburg, haftalardır koronavirüs ile mücadele ediyor. Kentte cumartesi ve pazar günleri peş peşe ölüm haberleri geldi. Sadece bir yaşlı ve bakım evinde iki günde 15 kişi virüsten hayatını kaybetti.