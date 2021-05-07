Hastane çalışanlarından grev: ‘Biz harikayız, aç kasayı ver parayı’

GÖSTERİCİLER ellerinde, ‘Biz ikinci sınıf çalışan değiliz!’, ‘Biz harikayız, aç kasayı ver parayı’ pankartı taşırken, uyarı grevine bakılmaksızın hastaların bakımı güvence altına alındı.

Göstericiler, “Mevcut korona durumunda, klinikte grev olmasın isterdik. Ancak çalışanların yüzde 70’i kadın. Birçok işçi çocuk büyütüyor. Kiralar aşırı derecede arttığı için ek iş yapmak zorunda kalıyoruz. Kliniğe göre saat ücretimiz 11.15 euro. Toplu iş sözleşmesine göre ise saat ücretinin en az 13.16 euro olması gerekir” dediler. Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen de bir konuşma yaparak grevcilere destek verdi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMELİYİZ’

Greve katılan Türk çalışanlardan Hüseyin Kandemir: “Temizlik personeli çalışanlarından 40-50 civarında işçi TVÖD’de görevli. Hepimiz aynı işi yapıyoruz, ancak bu meslektaşlarımız yaklaşık 2 bin 700 euro maaş alıyorlar ve 13’üncü maaş ikramiyeleri ve iş yeri emeklilik hakları var. TVöD’ye bağlı olmayan A ücret grubunda çalışan bizler ayda yaklaşık 1300 euro alıyoruz. Şimdi çocuklu bekar bir kadın düşünelim. Bu maaşla, kira, elektirik maliyetleri ve diğer birçok faturayı ödemesi gerekiyor. Çocuklarımızın geleceğini düşünmeliyiz. Örneğin ben emekli olduğumda yaklaşık 600 euro emekli aylığı alacağım bu adeletli değil.”‘





ALDIĞIM MAAŞ FATURALARA GİDİYOR’

Hülya Güner ise, “Ben 17 Nisan 2000 tarihinde ameliyathanede temizlik işine başladım. Aldığım maaş ancak kira ve eletrik ve telefona ancak yetiyor. Verdikleri maaş 1200 euro nereye yetiştirebilirsin. Başkalarına Noel parası verilirken bize verilmedi” dedi.

ER YA DA GEÇ BU HAKKI ALMAMIZ LAZIM

İşçi Temsilcisi ve sözcüsü Tezel Can da, “Biz arkadaşlarımızın haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz, er veya geç, bu hakkı almamız lazım. Sadaka gibi ücret, çalışanlarımıza yetmiyor. Adaletli ücret istiyoruz. 15 yıldır şirketteyim. TVöD tarafından istihdam edilecek biri, B grubundan ayda brüt 2 bin 810 euro. Ancak şu anda brüt 2 bin 012 euro kazanıyorum. Bu yaklaşık 800 euroluk bir farktır. Tabii ki, genel toplu sözleşmenin içerdiği başka haklar da vardır, örneğin şirket emeklilik planları. Şu anda buna sahip değiliz ve yaşlılıkta paranın yetmeyeceğinden çok endişeliyiz