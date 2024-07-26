Hastalık sigortası primine zam!

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ALMANYA’da bazı hastalık kasalarının, hastalık sigortası primlerine ayda 38.81 Euro’ya kadar zam yaptığı açıklandı. Hastane giderlerinde, ilaç ve tedavi fiyatlarındaki artış nedeniyle başta BKK kısa adıyla tanına İşyerleri Hastalık Kasaları olmak üzere birçok hastalık kasası, işverenler ve çalışanlar tarafından yarı yarıya ödenen hastalık sigortası prim ödemelerine ayda 33-38.81 Euro arasında artış yaptı. Bu artışlardan şimdiye kadar 1.8 milyon sigortalının etkilendiği de belirtildi.

İHMALLERİN YANSIMALARI...

İşyerleri Hastalık Kasaları Başkanı Anne-Kathrin Klemm, “Son yıllardaki ihmallerin yansımalarını şimdi görmeye başladık. İnsanların ödeme güçlüğü çekmemeleri için Federal Sağlık Bakanı harekete geçip gereken girişimlerde bulunmalı” çağrısında bulundu. Aynı zamanda birçok hastalık kasasının bu yılın başlarında zaten prim miktarını artırdığını hatırlatırken, bir yıl içinde yeni zamların ahlaki olmadığını da söyledi.