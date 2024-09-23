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Hasta yakınlarından sağlıkçılara dayak

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#Almanya#Hastane Personeline Saldırı#ESSEN
Hasta yakınlarından sağlıkçılara dayak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 11:59

Almanya’nın Essen kentinde hastaneye kaldırılan Türkiye-Lübnan kökenli bir erkeğin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirmesi üzerine yakınları grup halinde hastaneye girerek personele saldırdı. Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

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ESSEN Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, tedavi gören hastanın ölüm haberini alan yakınları, dün öğleden sonra saat 15.10’a doğru hastaneye girerek o bölümdeki personele saldırdı. Beklenmedik bu baskın nedeniyle hastanede ciddi bir şaşkınlık yaşanırken, 23 yaşında bir kadın personel ağır, 5 kişi de hafif yaralandı. Olay nedeniyle Türkiye-Lübnan kökenli 41 yaşında bir şahıs gözaltına alınırken, akşama doğru serbest bırakıldı. Polis, baskın ve saldırının bir ‘aşiret işi’ olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.
Essen Büyükşehir Belediye Başkanı CDU’lu Thomas Kufen, hastane personeline yönelik bu saldırıyı kınadı. Kufen, “Bir yakınını kaybetmenin acısı bile hastane personeline saldırıyı haklı kılamaz. Böyle asosyal bir tutumu kabullenmek mümkün değildir. Böyle bir davranışı şiddetle kınıyorum. Essen Savcılığı ile ilgili mahkemelerin bu olayın üzerine giderek gerekeni yapacaklarından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

 

 

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#Almanya#Hastane Personeline Saldırı#ESSEN

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