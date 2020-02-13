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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 13.02.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Hassas askeri ihaleler Alman firmalarla sınırlandırılıyor

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Hassas askeri ihaleler Alman firmalarla sınırlandırılıyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Alman savunma sanayisinin güçlendirmesine yönelik ve hemen yürürlüğe girecek yeni strateji belgesi yayımlandı. Buna göre, Almanya’nın elektronik savaş teknolojileri ve savaş gemisi gibi hassas silah sistemlerinin ihalelerine sadece Alman şirketleri katılabilecek.

EĞER Alman şirketleri sistemlerdeki kriterleri karşılayamazsa, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden şirketler söz konusu ihalelere katılabilecek. Daha önce bu kural sadece denizaltı ihalelerinde uygulanıyordu. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Hem Almanya’da hem de AB’de stratejik öneme sahip temel savunma becerilerini gelişimini sürdürmek ve desteklemek istiyoruz” dedi.

 

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