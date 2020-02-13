Hassas askeri ihaleler Alman firmalarla sınırlandırılıyor

EĞER Alman şirketleri sistemlerdeki kriterleri karşılayamazsa, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden şirketler söz konusu ihalelere katılabilecek. Daha önce bu kural sadece denizaltı ihalelerinde uygulanıyordu. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Hem Almanya’da hem de AB’de stratejik öneme sahip temel savunma becerilerini gelişimini sürdürmek ve desteklemek istiyoruz” dedi.