Hasret yüklü gurbetçilerin bayram sevinci

YOĞUNLUĞA göre en fazla 50 dakika ile 1 saat arasında gümrüklü sahada bekleyen gurbetçiler, sıcak havayla da mücadele ediyor. Diğer ülkelerin gümrüklerinde saatlerce beklemelerine rağmen Türkiye’de kısa süreli işlemlerin ardından vatana kavuştuklarını belirten gurbetçiler, bayramı aileleriyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.





‘TÜRKİYE’YE GELDİK SIKINTILAR BİTTİ’

Almanya’dan Nevşehir’e giden Yakup Sabah, yolculukta çekilen tüm çilelerin anavatana gelişle bittiğini söyledi. Hasretin, gurbette yaşayanlar için çok büyük sıkıntı olduğunu ifade eden Sabah, “Türkiye’ye geldik sıkıntılar bitti. Bütün yıl çalışıp 1 ay iznimizi Türkiye’de geçiriyoruz. Vatanımız bambaşka.” dedi.





‘İNSANIN MEMLEKETİ GİBİ YOK’

Ağrı’ya yolculuk eden Sinem Efe de memleketini çok sevdiğini ve bu yüzden her sene geldiğini belirtti. “İnsanın memleketi gibi yok” diyen Sinem Efe, “İnan kim çeker bu yolları, ben çekiyorum. Memleketimizi çok ama çok seviyoruz, vatanı, Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz. Gerçekten iyiyiz, gerçekten bizim gibi memleket yok. Bizde merhamet var, insanlık var” ifadelerini kullandı.

SEVİNÇLİYİZ

Celal Aslan ise Fransa’dan geldiklerini, bayramı baba ocağında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özellikle yaz tatilini bayrama göre ayarladıklarını ifade eden Aslan, “Ülkemize geldiğimiz için sevinçliyiz. Bir ay Isparta’da kaldıktan sonra tekrar Fransa’ya döneceğiz. Ben şimdiden herkesin bayramını kutluyorum” diye konuştu.





‘GEÇEN YIL GİDEMEMİŞTİK’

Gurbetçi Adil Şahin de ülkesinde eşiyle, arkadaşlarıyla ve dostlarıyla bayramda bir araya gelecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hollanda’dan giden Kenan Tosun, bayramı büyükleri ve sevdikleriyle kutlayacak olmanın sevincini yaşadığını anlatarak, “Geçen yıl Kovid-19’dan dolayı gelmemiştik. Bu yıl Allah’a şükür geldik. Yolculuğumuz da iyi geçti. Bayramda ülkemizde olmak bizi daha da sevindirdi” dedi.

’VATANIMIZI ÇOK ÖZLEDİK’

Almanya’dan yaz tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte ülkeye girişte, Türk bayrağını açan Sami Çayan, “Çok güzel bir yolculuğumuz geçti. Vatanımızı çok özledik. Önce Kurban Bayramı’nı sevdiklerimiz ve yakınlarımızla birlikte geçireceğiz. Ardından düğünümüz var. Çocuğuma düğün yapacağız. Tatil için sahilleri gezip iznimizi tamamlayacağız” dedi.

‘BU YILIN TADINI ÇIKARACAĞIZ’

Danimarka’dan Mine Şeker, Kurban Bayramı’nı memleketi Konya’da geçirmek için geldiklerini ve yolculuklarının iyi geçtiğini ifade ederek, “Annem ve babam Türkiye’ye tatile erken geldi. Biz de onların yanına gidiyoruz. Geçen yıl pandemi nedeniyle gelemedik, bu yıl tadını çıkaracağız. Önce Konya’ya gidip kurbanımızı kestikten sonra Antalya’ya gideceğiz” diye konuştu.

’TOPRAĞI ÖPECEĞİM’

Almanya’dan giden Ali Uslu da geçen yıl pandemi nedeniyle gelemediğini ve hasret kaldığı vatanına girdiği gibi toprağı öpeceğini belirterek, “Kurban Bayramını Kütahya’da geçireceğiz. Yolculuğumuz biraz uzun sürdü. Geçen yıl memlekete gelemedik, bu yıl çok sevinçliyiz. Türkiye’ye giriş yaptığımızda toprağı öpmek istiyorum, o kadar özledim” ifadelerini kullandı.