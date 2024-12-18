‘Hasret Saklı Yürekler’ raflarda yerini aldı

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GÖÇÜN insani ve dramatik yüzünü gözler önüne seren bu roman, her durağında başka hikâye barındırıyor. Kültürel çatışmalar, kayıplar, hayal kırıklıkları ve umut dolu yeniden başlangıçlar, romanın derinlikli kurgusunda etkileyici bir şekilde işleniyor. Sadece karakterlerin hayatlarına dokunmakla kalmayan bu eserde, Belgrad ve Salzburg gibi duraklarda, okurlara tarihi ve kültürel bir keşif imkânı da sunuluyor.

GÖÇÜN BİLİNMEYENLERİ

Yazar Sündüs Şahin, göçün bilinmeyen yüzlerini ortaya koyarken, okurlarını derinden sarsan ve düşündüren bir eserin beklediğini söyledi. Şahin, “Bu roman, Türkiye’den Almanya’ya göçün 50. yılında Sirkeci’den Münih’e uzanan unutulmaz bir tren yolculuğu. Bir bavula sığdırılan hayatlar, ardında bırakılan bir geçmiş ve bilinmeyene açılan bir kapı okuyucuları bekliyor” dedi.