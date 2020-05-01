Hasret bitiyor! Sütaş, Marmara ile Avrupa raflarında!

SÜTAŞ’ın özlenen doğal lezzetlerine şimdi Avrupa’nın seçkin marketlerinde, en hesaplı fiyatlarla ulaşmak mümkün. Sütaş’ın, Türkiye’de Bursa, İzmir, Aksaray ve Kuzey Makedonya’da Üsküp tesislerinde üretim yaptığını ifade eden Sütaş İhracat Direktörü Arman Anık “Sütaş’ın doğal lezzetlerini Avrupa’daki tüketicilerimizle buluşturacak tek yetkili bayi olarak Marmara’yla anlaştık. Sektördeki 40 yılı aşan tecrübesi, profesyonel altyapısı ve Avrupa’da her noktaya kolaylıkla ulaşabilen başarılı ve geniş satış ağı ile Marmara’ya güveniyoruz. Hasret bitti. Sütaş’ın özlenen doğal lezzetleri Avrupa sofralarına Marmara ile ulaşacak” diye konuştu. Sütaş’ın doğal lezzetlerini özel fiyatlar ve en uygun koşullarda Avrupa’daki tüketicilere sunan Marmara’ya www.marmara.de adresinden, +49 2102 20 44 400 No’lu telefondan veya +49 162 200 80 88 numaralı Whatsapp hattından ulaşabilir ve siparişlerinizi verebilirsiniz.

1 200 TON SÜT

SÜTAŞ 1975 yılında Bursa’nın Karacabey ilçesinin Uluabat köyünde kuruldu. Kurulduğu tarihteki günlük süt işleme kapasitesi 5 ton olan SÜTAŞ, bugün Karacabey tesislerinde 1.200 ton, Aksaray tesislerinde 1.500 ton, Tire tesislerinde 1.000 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. SÜTAŞ, her gün 78 çeşit ürünü, 1.900 araçlık bir filoyla Türkiye’nin dört bir yanındaki 170 bin satış noktasına dağıtmaktadır. SÜTAŞ 2019 yılında, aralarında ABD, Japonya, BAE, Katar, Libya, Irak, Kuveyt ve Mısır’ın da bulunduğu toplam 29 ülkeye 16.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir.