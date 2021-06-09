HASRET BİTİYOR
Pandemide statların boş kalmasıyla anladık birlikteliğin güzelliğini.
Meğer maçlara gidebilmek, toplu olarak karşılaşmaları izleyebilmek ne büyük bir keyif, ne büyük bir özgürlükmüş. 11 Haziran Cuma günü hasret bitiyor ve seyircili futbol günleri başlıyor.
* EURO 2020’NİN EN PAHALI 10 FUTBOLCUSU KİM?
* AVRUPA ŞAMPİYONASINI HANGİ ÜLKE KAÇ KEZ KAZANDI?
* TURNUVADA OYNANACAK MAÇLARI HANGİ HAKEMLER YÖNETECEK?
* MAÇLARIN OYNANACAĞI STATLAR.
* İKİ SAYFA EURO 2020 FİKSTÜRÜ.
HEPSİ VE DAHA FAZLASI EURO 2020 İLAVESİNDE
BUGÜN HÜRRİYET’LE BİRLİKTE