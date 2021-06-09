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Avrupa
Göksel Divarcı
Haber Giriş: 09.06.2021 - 17:24 | Son Güncelleme:

HASRET BİTİYOR

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HASRET BİTİYOR

Pandemide statların boş kalmasıyla anladık birlikteliğin güzelliğini.

Meğer maçlara gidebilmek, toplu olarak karşılaşmaları izleyebilmek ne büyük bir keyif, ne büyük bir özgürlükmüş. 11 Haziran Cuma günü hasret bitiyor ve seyircili futbol günleri başlıyor.

* EURO 2020’NİN EN PAHALI 10 FUTBOLCUSU KİM?
* AVRUPA ŞAMPİYONASINI HANGİ ÜLKE KAÇ KEZ KAZANDI?
* TURNUVADA OYNANACAK MAÇLARI HANGİ HAKEMLER YÖNETECEK?
* MAÇLARIN OYNANACAĞI STATLAR.
* İKİ SAYFA EURO 2020 FİKSTÜRÜ.

HEPSİ VE DAHA FAZLASI EURO 2020 İLAVESİNDE

BUGÜN HÜRRİYET’LE BİRLİKTE

HASRET BİTİYOR

 

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