HASRET BİTİYOR

Meğer maçlara gidebilmek, toplu olarak karşılaşmaları izleyebilmek ne büyük bir keyif, ne büyük bir özgürlükmüş. 11 Haziran Cuma günü hasret bitiyor ve seyircili futbol günleri başlıyor.

* EURO 2020’NİN EN PAHALI 10 FUTBOLCUSU KİM?

* AVRUPA ŞAMPİYONASINI HANGİ ÜLKE KAÇ KEZ KAZANDI?

* TURNUVADA OYNANACAK MAÇLARI HANGİ HAKEMLER YÖNETECEK?

* MAÇLARIN OYNANACAĞI STATLAR.

* İKİ SAYFA EURO 2020 FİKSTÜRÜ.

HEPSİ VE DAHA FAZLASI EURO 2020 İLAVESİNDE

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