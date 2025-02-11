Hasene’den Nijerya’da dev yetim külliyesi!

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YARDIM kurumu, dünyanın farklı bölgelerindeki savaş mağdurları, yetim ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım projelerine Niherya’yı da ekledi. HASENE Danimarka bölgesi bağışçılarının destekleriyle “Darul Aksa” ismiyle kurulan külliyede yalnızca yetim çocuklar için değil, onların anneleri için de sosyal ve ekonomik destek projeleri hayata geçirilecek. Nijerya’da inşa edilen külliyenin açılışı törenine, yerel yöneticiler, siyasetçiler ve bölge halkının yanı sıra, HASENE Danimarka yönetimi, İslam Toplumu Millî Görüş Başkanlık Divanı üyesi ve Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Derneği Fudul Başkanı Mesut Gülbahar da katıldı. Köln’de bilgi veren IGMG İslam Toplumu Milli Görüş Fudul Derneği Başkanı Mesut Gülbahar, proje hakkında şu bilgileri verdi:

ANNELERE EKONOMİK BAĞIMSIZLIK KATKISIDA YAPACAK

“Külliye bünyesinde kurulan atölyelerde, yetim anneleri el sanatları ve çeşitli el becerileri üzerine eğitim alacak. Bu atölyeler, yetim annelerinin ekonomik bağımsızlık kazanmalarına katkı sağlayacak. Külliye çatısı altında, 100 yetim kız çocuğunun eğitim görebileceği bir okul inşa edilirken, 2000 metrekarelik tarım alanı oluşturuldu. Bu alanda meyve, sebze ve fidan dikimi yapılacak. Tarım alanlarının verimli kalmasını sağlamak amacıyla 4 adet su deposu da hizmete sunuldu. Ayrıca, 1000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu hayvan çadırı ve mezbaha da projeye dahil edilerek faaliyete geçirildi.”

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YETİM ÇOCUKLARA OYUNCAKLAR DAĞITILDI

Açılış programı kapsamında yetim çocuklara çeşitli hediyeler de takdim edildi. HASENE Danimarka heyetinin getirdiği oyuncaklar, okul çantaları ve eğitim malzemeleri, yetimhanede kalacak çocuklara dağıtıldı. Çocukların eğitimlerine destek olmak amacıyla çanta ve kırtasiye malzemeleri içeren paketler de teslim edildi. Bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında da bulunuldu. Açılışın ardından yetim ailelerine kumanya dağıtımı gerçekleştirilirken, yetim çocukların yaşadığı alana yeşil bir dokunuş katmak amacıyla külliye bahçesine fidan dikildi.

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BÖLGE VALİSİ AÇILIŞTA HAZIR BULUNDU

Açılış törenine bölge halkının yanı sıra yerel yöneticiler, siyasetçiler ve bölge valisi katıldı. Gülbahar, külliyede 100 yetimin 17 yaşına gelene kadar tüm masraflarının karşılanacağını Nijerya’daki bu yetimhane projesinin yanı sıra, Gazze, Sudan, Suriye ve Myanmar gibi bölgelerde de insani yardım çalışmalarının yürütüldüğünü, başta Moğalistan Kırgızistan olmak üzere onlarca dondurucu kış şartları yaşayan bölgelere acil kömür ve gıda yardımı yapıldığını sözlerine ekledi.