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HASENE’den iki yeni temsilcilik

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#HASENE International Sosyal Yardımlaşma Derneği#Yeni Temsilci#AVRUPADAN HABERLER
HASENE’den iki yeni temsilcilik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 10:27

Merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan HASENE International Sosyal Yardımlaşma Derneği, Sivas ve Ankara’ya iki yeni temsilcilik açtı. İki temsilciliğin açılışına da çok sayıda kişi katıldı.

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IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, şunları söyledi: “Türkiye’mizin başkenti Ankara’da ve Sivas’ta şube binalarımızın açılışını yaptık hamdolsun. Katkısı ve emeği olan her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. Güzel hizmetler sunma niyaz ediyorum” dedi. Sivas temsilciliği açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, geçen yıl bir dizi ziyaret için geldiği Almanya’da IGMG’nin hayırlı çalışmalarını yerinde gördüğünü söyledi. Uzun, HASENE’nin Sivas’a yapacağı okul öncesi hazırlık okulu için teşekkür ederek kendilerinin de belediye olarak yardımcı olacaklarını ifade etti.

HASENE’den iki yeni temsilcilik
‘HAYIRDA ÖNCÜ OLMAK’
Ankara Şube Başkanı Fahri Eyeci ise “Bizler faniyiz, kalıcı olan hizmet ve eserlerimiz. Her daim amel defterimizin açık kalacağı çalışmalar içinde olarak insanlara hizmet etmeye, hayırda öncü olmaya gayret ediyoruz. Mesele sadece bina açmak değil, derdimiz, davamız, temel eğitim çalışmalarıyla hayırlı nesiller yetişmesine vesile olacak, gençlik çalışmalarıyla ortaöğretimden üniversiteye kadar gençliğimizin şuurlu ve öz güvenli bir şekilde topluma faydalı olmasını sağlayacağız” dedi.
HASENE’den iki yeni temsilcilik


 

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#HASENE International Sosyal Yardımlaşma Derneği#Yeni Temsilci#AVRUPADAN HABERLER

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