HASENE’den iki yeni temsilcilik

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IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, şunları söyledi: “Türkiye’mizin başkenti Ankara’da ve Sivas’ta şube binalarımızın açılışını yaptık hamdolsun. Katkısı ve emeği olan her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. Güzel hizmetler sunma niyaz ediyorum” dedi. Sivas temsilciliği açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, geçen yıl bir dizi ziyaret için geldiği Almanya’da IGMG’nin hayırlı çalışmalarını yerinde gördüğünü söyledi. Uzun, HASENE’nin Sivas’a yapacağı okul öncesi hazırlık okulu için teşekkür ederek kendilerinin de belediye olarak yardımcı olacaklarını ifade etti.

