Hasene’den Etiyopya Büyükelçisini ziyaret

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BÜYÜKELÇİ Berk Baran, Hasene gönüllülerine teşekkür ederek, “Hasene’nin buradaki çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Her yıl Ramazan öncesi sizleri burada görmek artık bir alışkanlık haline geldi. Kurban Bayramı’nda da kurban eti dağıtım çalışmalarını yürüttüğünüzü biliyor ve takdir ediyorum. Nasıl burada dalgalanan bayrağımızla Türkiye’yi temsil ediyorsak, sizler de Hasene yeleklerinizdeki Türk bayraklarıyla birer fahri elçi gibi çalışıyorsunuz” dedi.





2 BİN 200 AİLEYE KUMANYA YETİMLERE YARDIM

Hasene Etiyopya Ülke Sorumlusu Mehmet Temel, bu yıl 60’a yakın ülkede Ramazan ayı öncesi Kumanya yardımlarını ulaştırdıklarını belirtti. Etiyopya’da ise Addis Ababa ve Harar bölgelerinde toplam 2 bin 200 aileye kumanya paketi dağıtıldığını söyledi. Ayrıca yetimhanelere gıda ve nakit yardımı yapıldı, 200 yetimle aileleriyle birlikte bir yemek organizasyonu düzenlendi” dedi.

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SÜREKLİ YERİNE SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK

Mehmet Temel, yapılan yardımların kalıcı fayda sağlaması için sürekli maddi yardım yerine iş kurma desteği verdiklerini vurguladı. Yerel yönetimler ve partner kuruluşlarla birlikte belirlenen yetenekli bireylere terzi dükkânları, marketler, metal atölyeleri, tavuk çiftlikleri gibi iş yerleri açıldığını ifade eden Temel, yapılan ziyaretlerde bu işletmelerin başarılı çalıştıklarını bu gelişlerinde görme şansıda bulduklarını ve yardım alan kişilerin artık kendilerinin de yetim yurtlarına ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye başladığını belirtti.





BÜYÜKELÇİYE TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretin sonunda Hasene ekibi, Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran’a Etiyopya’ya özgü el yapımı işlemeli bir vazo hediye etti. Hasenenin Etiyopya büyükelçiliği ziyaretine, Addis Ababa Elçilik birinci katibi eski Köln başkonsolosu Mustafa Kemal Basa’da hazır bulundu.