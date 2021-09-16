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Haseloff ikinci turda seçildi

#Saksonya Anhalt#Rainer Haseloff #AVRUPADAN HABERLER
Haseloff ikinci turda seçildi

Eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan Saksonya Anhalt’ta Hıristiyan Demokrat Birlik Parti’li (CDU) Eyalet Başbakanı Rainer Haseloff koltuğunu korudu.

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İlk turda 97 milletvekilinden sadece 48’inin desteğini alan ve mutlak çoğunluğu sağlayamayan CDU’lu politikacı, ikinci turda çoğunluğu elde etti. CDU, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti 56 sandalyeye sahip olduğu halde ilk turda 48’de kalan Haseloff ikinci turda 53 oy aldı. Koalisyon partilerinden 3 milletvekili ise Haseloff’a oy vermedi. Rainer Haseloff ikinci turda da olsa 2011 yılından beri oturduğu Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı koltuğunu korumuş oldu.

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#Saksonya Anhalt#Rainer Haseloff #AVRUPADAN HABERLER