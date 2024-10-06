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Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne!

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#ALMANYA#Hasat#BAYRAM
Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 16:41

Almanya’nın Fürth kentinde her yıl ekim ayının ilk haftasında büyük bir coşkuyla kutlanan Hasat Bayramı (Erntedankfestzug), bu yıl da çeşitli ülkelerin kültürel etkinliklerine sahne oldu. Yaklaşık 200 yıldır geleneksel olarak kutlanan bu etkinliğe katılan 92 kuruluş arasında yer alan Fürth Türk Birliği, 54. sırada kortejde Türk bayraklarıyla geçit yaptı ve büyük ilgi topladı.

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FÜRTH Belediye Başkanı Thomas Jung, Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı, Fürth-Marmaris Kardeş Şehir Derneği Başkanı Hüseyin Korer gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye meclis üyeleri ve iş insanlarının da katıldığı etkinliği 150 binden fazla kişi izledi. Fürth Belediye Başkanı Jung, konuşmasında bu tarihi kutlamanın 18. yüzyıldaki kuraklık sonrası bol ürün alınmasının ardından başladığını belirterek, Fürth’ün farklı kültürlere kucak açan bir şehir olduğunu vurguladı.

FÜRTH TÜRK BİRLİĞİ KORTEJİNE İLGİ
Fürth DİTİB Mevlana Camii Dernek Başkanı Refet Avcı da Türk kültürünü tanıtmak ve Türk bayrağını kortejde taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Fürth’te açılan Marmaris standı ise ilgi gördü ve ziyaretçilere Türk çayı, kahvesi ve tatlılar ikram edildi ancak Fürth’ün kardeş şehri Marmaris’ten Belediye Başkanı dahil kimsenin etkinliğe katılmamış olması dikkat çekti.

Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne

Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne

Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne

Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne

Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne

Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne

Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne

Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne


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#ALMANYA#Hasat#BAYRAM

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