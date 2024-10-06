Hasat Bayramı’nda alkışlar Fürth Türk Birliği’ne!

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FÜRTH Belediye Başkanı Thomas Jung, Fürth Mevlana Camii Başkanı Refet Avcı, Fürth-Marmaris Kardeş Şehir Derneği Başkanı Hüseyin Korer gibi önemli isimlerin yanı sıra çok sayıda milletvekili, belediye meclis üyeleri ve iş insanlarının da katıldığı etkinliği 150 binden fazla kişi izledi. Fürth Belediye Başkanı Jung, konuşmasında bu tarihi kutlamanın 18. yüzyıldaki kuraklık sonrası bol ürün alınmasının ardından başladığını belirterek, Fürth’ün farklı kültürlere kucak açan bir şehir olduğunu vurguladı.

FÜRTH TÜRK BİRLİĞİ KORTEJİNE İLGİ

Fürth DİTİB Mevlana Camii Dernek Başkanı Refet Avcı da Türk kültürünü tanıtmak ve Türk bayrağını kortejde taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Fürth’te açılan Marmaris standı ise ilgi gördü ve ziyaretçilere Türk çayı, kahvesi ve tatlılar ikram edildi ancak Fürth’ün kardeş şehri Marmaris’ten Belediye Başkanı dahil kimsenin etkinliğe katılmamış olması dikkat çekti.