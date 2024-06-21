Hasan Çakmak Kosova’da gençlere yazarlığı anlattı

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KOSOVA’da genç yazar adaylarına yazarlıkla ilgili çeşitli bilgiler veren Hasan Çakmak, yazmanın temelleri ile ilgili genel bilgiler paylaştı. Gençlerin ilgisinin oldukça iyi olduğu atölye çalışmasının açılış konuşmasını OYÇED Türkiye Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Başkanı ve Tiyatro Gazetesi kurucusu Nazif Uslu yaptı. Yazarlık Atölyesi organizasyonu Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirildi. Yazarlık atölyesi sonrasında yazar Hasan Çakmak kitaplarını gençler için imzaladı. İmza sonrasında genç yazar adayları ile bol bol fotoğraflar çekildi.

PRİZREN’DE SÖYLEŞİYE KATILDIEtkinliğin sonunda Kosovalı genç yazar Bennu Pacolari yazmış olduğu roman türündeki ilk kitabı ‘Sırların Ardından’ kitabını yazar Hasan Çakmak’a takdim etti. Katılımcıların yazarlıkla ve Kıbrıs’la ilgili soruları etkinlik sonrasında da devam etti. Kosova’da yazarlık atölyesinde gençlerle buluşan Hasan Çakmak, Prizren şehrinde ART Thetre tarafından düzenlenen ‘Yazar Buluşması’ organizasyonunda şöyleşiye katıldı. Yazar Hasan Çakmak ve Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği başkanı Nazif Uslu organizasyonda birer konuşma yaptı. Moderatörlüğünü tiyatro sanatçısı Sonay Buş’un yaptığı söyleşide Hasan Çakmak yazarlıkla ilgili tecrübelerini paylaşırken Nazif Uslu da tiyatro üzerine konuşma yaptı. Yazar Hasan Çakmak konuşmasında yazarlık serüveni yanında Kıbrıs kültürü ve Kıbrıs sorunu ile ilgili soruları da cevaplandırdı. Yazar Hasan Çakmak Kosova’da yürütttüğü kültür sanat çalışmaları kapsamında Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’yı makamında ziyaret etti.BAKAN DAMKA’YA KİTABINI TAKDİM ETTİZiyarette Kosova’da bulunma amacıyla ilgili bilgiler veren yazar Hasan Çakmak, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’ya Türkiye’de önemli bir satış grafiği yakalayan kitabı ‘YOL’u takdim etti. Ziyarette tiyatro sanatçısı Sonay Buş ve Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği Nazif Uslu da hazır bulundu. Bakan Fikrim Damka ziyarette yaptığı konuşmada Hasan Çakmak ve diğer sanatçıları kültür sanat amaçlı Kosova’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar diledi. Çakmak, Kosova/Prizren’de faaliyet gösteren 2. büyük devlet üniversite konumundaki ‘Ukshin Hoti Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ukshin Hoti Üniversitesi’ne Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serdar Kervan ile makamında görüşen Hasan Çakmak, Doç. Dr. Serdan Kervan’a kitabını takdim etti. Hasan Çakmak, Kosovalı Türkler için son derece büyük önem taşıyan Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği’ni de ziyaret etti. Dernek Başkanı Nevzat Şundo’ya kitabını takdim etti.