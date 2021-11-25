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‘Hartz IV’ gidecek, ‘Halk Ödeneği’ gelecek

#Gerhard Schröder#Hartz IV#Halk Ödeneği
‘Hartz IV’ gidecek, ‘Halk Ödeneği’ gelecek

Almanya’da Gerhard Schröder’in başbakanlığı döneminde sosyal yardım yasasında yapılan değişiklikle yürürlüğe giren ve dar gelirliler için ödenen Hartz IV tarih oluyor. Almanya’da iktidarı devralmaya hazırlanan üçlü koalisyon, dar gelirliler için Hartz IV yerine ‘Bürgergeld’ adı verilen ‘Halk Ödeneği’ getirme kararı aldı. ‘Halk Ödeneği’nin Hartz IV’e göre 31 euro daha fazla olması bekleniyor.

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KOALİSYON sözleşmesinde, “Önceki temel güvenlik (Hartz IV) yerine ‘Bürgergeld’i hayata geçireceğiz. Bürgergeld, bireyin onuruna saygı duymalı, topluma katılmalarını sağlamalı, dijital olarak ve kolayca erişilebilir olmalıdır” denildi. Koalisyon mutabakatında, Bürgergeld’in bir tür koşulsuz temel gelir olmadığı vurgulanırken, yalnızca temel bir güvence olmaya devam edeceği kaydedildi. Bürgergeld alanların iş gücü piyasasına geri kazandırılması için de çalışılmaya devam edilecek.
Yapılacak yasa değişikliğiyle hayata geçecek olan Bürgergeld’ile ilgili detaylar henüz belli değil. Ancak şimdiden, ‘Sadece Hartz IV’ün ismi mi değişiyor’ tartışmaları başladı. Yeni düzenlemede sosyal yardım alanlara ek gelir kazanma fırsatı sunulması öngörülüyor. Buna göre, sosyal yardım alan kişilerin gelecekte ek bir iş üstlenmesinin iş piyasası için de faydalı olacağı kaydediliyor. Yeşiller Federal Meclis milletvekili Sven Lehmann, Bürgergeld’i ve temel çocuk yardımlarının planlı olarak getirilmesini ‘son yılların en büyük sosyal reformları’ olarak nitelendirdi. Yeşiller adına sosyal politika müzakerelerine katılan Lehmann, Tagesspiegel’e yaptığı açıklamada, “Bu sözleşme ile yeni koalisyon sonunda Hartz IV’ü aşacak. Sosyal devlet daha modern, daha güvenli ve daha onurlu olacak” dedi.

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#Gerhard Schröder#Hartz IV#Halk Ödeneği

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