‘Hartz IV’ gidecek, ‘Halk Ödeneği’ gelecek

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KOALİSYON sözleşmesinde, “Önceki temel güvenlik (Hartz IV) yerine ‘Bürgergeld’i hayata geçireceğiz. Bürgergeld, bireyin onuruna saygı duymalı, topluma katılmalarını sağlamalı, dijital olarak ve kolayca erişilebilir olmalıdır” denildi. Koalisyon mutabakatında, Bürgergeld’in bir tür koşulsuz temel gelir olmadığı vurgulanırken, yalnızca temel bir güvence olmaya devam edeceği kaydedildi. Bürgergeld alanların iş gücü piyasasına geri kazandırılması için de çalışılmaya devam edilecek.

Yapılacak yasa değişikliğiyle hayata geçecek olan Bürgergeld’ile ilgili detaylar henüz belli değil. Ancak şimdiden, ‘Sadece Hartz IV’ün ismi mi değişiyor’ tartışmaları başladı. Yeni düzenlemede sosyal yardım alanlara ek gelir kazanma fırsatı sunulması öngörülüyor. Buna göre, sosyal yardım alan kişilerin gelecekte ek bir iş üstlenmesinin iş piyasası için de faydalı olacağı kaydediliyor. Yeşiller Federal Meclis milletvekili Sven Lehmann, Bürgergeld’i ve temel çocuk yardımlarının planlı olarak getirilmesini ‘son yılların en büyük sosyal reformları’ olarak nitelendirdi. Yeşiller adına sosyal politika müzakerelerine katılan Lehmann, Tagesspiegel’e yaptığı açıklamada, “Bu sözleşme ile yeni koalisyon sonunda Hartz IV’ü aşacak. Sosyal devlet daha modern, daha güvenli ve daha onurlu olacak” dedi.