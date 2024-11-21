‘Harris’in kazanmasını kalpten istedim’

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ALMANYA’nın 2005-2021 yılları arasında 16 yıl görev yapan ilk kadın Başbakanı Angela Merkel, 26 Kasım’da okuyucuyla buluşacak olan ve anılarını anlattığı ‘Freiheit’ (Özgürlük) adlı kitabında, ABD’deki seçimleri demokratların adayı Kamala Harris’in kazanmasını yürekten istediğine de yer verdi. Merkel’in çocukluk, eski Doğu Almanya’da geçen gençlik ve öğrencilik, iki Almanya’nın birleşmesi, aktif politikaya atılması, 2005 yılında Almanya’nın Başbakanı seçilmesi, dünyanın önde gelen devlet adamlarıyla buluşmalarını, görüşmelerini içeren ‘Özgürlük: Anılar 1954-2021’ başlıklı kitabında, şimdiye kadar gün yüzüne çıkmayanlar da yer aldı.





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‘KADIN OLMAK AVANTAJ DEĞİLDİ’

Haftalık Die Zeit gazetesinde yayımlanan ön habere göre Merkel kitabında, 2005 yılında dönemin Başbakanı Gerhard Schröder’e karşı yarıştığı seçimlerde kadın olmanın bir avantaj olmadığını, seçim akşamı sonuçlar şekilleninceye kadar başbakan adayı olduğu CDU/CSU’nun kazanacağını düşünmediğini ve aynı akşam televizyonda Schröder’le katıldığı ‘Filler buluşması’ programında kendisine “erkeklik taslayan” Schröder’in karşısında yokmuş hissine kapıldığına yer verdi. Merkel’in anılarında, Papa Francis ile buluşmasında, isim vermeden ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ı kastederek, “O’na köklü görüş ayrılığı yaşadığımız şahsiyetlerle ne yapacaksınız, onlara nasıl davranacaksınız?’ diye de sordum. Kimi kastettiğimi hemen anladı ve ‘Bükmek, bükmek, bükmek, ama kırılmamasına da dikkat etmek’ yanıtı verdi” satırları da yer aldı.

‘ABD’NİN İLK KADIN BAŞKANI OLMASINI ÇOK İSTEDİM’

“Kamala Harris’in rakibine karşı seçimleri kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk kadın Başkanı olmasını çok istedim” diyen Merkel anılarında yeniden Başkan seçilen Donald Trump’la buluşmaları ve telefon görüşmeleri ile ilgili olarak “2017 yılında Hamburg’da yapılan G20 Zirvesi öncesiydi. Yaptığımız telefon görüşmesinde Trump bana ABD’nin Paris İklim Anlaşması’nı terk edeceğini söyledi. Bu tam bir şamardı” satırları da yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilgili bölümde ise “2007 yılında Münih Güvenlik Konferansı’nda Kremlin şefi Putin’in kendisini haklı gösteren, kendilerine iyi davranılmasını, aksi takdirde gereken tepkiyi gösterecekleri tehdidi içeren konuşması beni çok öfkelendirdi. Ama konuşmasında doğru noktalar da vardı. Örneğin Putin’in Amerika’nın Irak’ta savaş başlatmasını eleştirmesi doğruydu” satırlarına yer verdi. Merkel’in anılarında, 2008 yılında Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıkmasıyla ilgili olarak da, “Ben Ukrayna ve Gürcistan’a MAP statüsü (Üyelik öncesi konum) verilerek Putin’in saldırgan tutumundan korunmasının tamamen hayal ürünü olduğunu düşündüm hep. Bu gerçekten tamamen hayaldir” ifadelerini de kullandı.