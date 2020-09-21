Harringay’deki uyuşturucu bağımlıları Türk esnafı bezdirdi

HARRINGAY esnafı, çoğunlukla uyuşturucu müptelalarından oluşan bu kişilerin kendilerini, çevre sakinlerini, yoldan geçenleri ve semte alışveriş için gelenleri taciz ettiklerini söylüyor. Hatta daha ileri gidip, yoldan geçenlere cinsel organlarını bile gösterenlerin olduğu belirtiliyor. Semt esnafı, şikâyetlerini defalarca belediye yetkilileri ve polise bildirdiklerini ancak gerekli önlemlerin alınmadığından şikayetçiler. Bir grup semt esnafı, seslerini duyurabilmek için Harringay tren istasyonundaki köprünün altında toplanıp, duruma tepki gösterdiler.





TEHDİT ALTINDAYIZ

Semtteki önemli işletmelerden Turkish Food Market’in sahibi Hüseyin Tintaş ve Off Lice- Gazete Bayi işletmecisi Murat Aksoy, hırsızlık da dahil olmak üzere yaşanan olaylar nedeniyle tehdit altında olduklarını anlattı. İş yeri sahipleri bu kişilerin, çoğunlukla uyuşturucu müptelalarından, işsiz güçsüz, sokak serserilerinden oluştuğunu belirtirken, hırsızlık olayları karşısında polisin gösterdiği tutumdan da yakındılar. Murat Aksoy, “Evsizliğin artması beraberinde huzursuzluk getirdi. Esnaf tedirgin. Sokak ortasında ihtiyacını giderenler var. Yoldan geçenlere cinsel organını gösteren var” dedi.

Alışveriş için Harringay’e giden bir kadının bu konuda polise şikayetçi olduğunu aktaran Aksoy, “Polis ifadesini almış ama henüz herhangi bir sonuç çıkmadı” diye konuştu.





PARANOYAK VE SALDIRGAN

Hüseyin Tintaş da “Köprü altında yatanlar alkol dışında uyuştucu da kullanıyor. Paranoyak ve saldırgan bir tutum içindeler. Çevrede çok sayıda uyuşturucu satıcısı var. Köprünün altı adeta mikrop saçan yuva haline döndü. Zaten salgın krizi insanların bütün bir yaşamını alt üst etti. İnsanlar hala korkuyor. Bu durumu gören insanlar yoldan korkuyla geçiyor. Hatta sırf bu nedenle Harringay’e gelmek istemeyenler bile var” dedi. Tintaş bu kişilerin “İş yerlerine de saldırdıklarını, marketlerin meyve-sebze reyonlarını dağıttıklarını, kapı ve pencereleri tekmelediklerini, otobüs durağı gibi kamu mallarına zarar verdiklerini” aktardı.





ŞİKAYET DİLEKÇE HAZIRLANDI

Tintaş “Harringay Tren İstasyonu’na gidenler insan dışkısıyla karşılaşıyor. Bu gibi örnekler o kadar çok ki, çoğu kişi bunu normal ve kaçınılmaz görmeye başladı. Bunların video görüntüleri de ben de ve diğer esnaf arkadaşlarımızda var” diye konuştu. Harringay esnafı, bu sorunlar karşısında belediye ve polise çok sayıda şikayette bulunduklarını, ancak henüz değişen bir şey olmadığını söyledi. Aksoy ve Timtaş ayrıca “Harringay esnafı ve çevre sakinleri adına şimdi bir şikâyet dilekçesi hazırlıyoruz. İngiltere Parlamentosu, Londra Büyükşehir Belediyesi ve Haringey Belediyesi’ne göndereceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz” dedi.