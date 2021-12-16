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HABERLERAvrupa Haberleri

Haringey Belediye Başkanı Peray Ahmet esnafla buluştu!

#Peray Ahmet#Ruth Gordon Zena Brabazon#Green Lanes
Haringey Belediye Başkanı Peray Ahmet esnafla buluştu

Londra’nın yoğun Türk nüfusuna sahip bölgeleri arasında yer alan Haringey Belediyesi’nin ilk Türkiye kökenli başkanı Peray Ahmet, Green Lanes esnafıyla buluştu. Peray Ahmet, Haringey sakinlerini lokal iş yerlerini desteklemeye davet etti.

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HARRINGAY’in Green Lanes semti üzerinde yüzde 75’i, Türkiye kökenli olmak üzere 220 dolayında esnaf var. Belediye başkanı Şelale Restaurant’ta, Harringay Esnaf Derneği Başkanı Şefik Mehmet, yardımcısı Rob Chau ile bölgede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri Veli Aksu, Veysel Yavuz, Sabri Baraçkılıç ve emlakçı Azad Ayub’la öğle yemeğinde bir araya geldi.

Haringey Belediye Başkanı Peray Ahmet esnafla buluştu
GIDA FESTİVALİ’NE SICAK BAKTI
Beraberinde belediye kabinesinde görevli meclis üyeleri Ruth Gordon ve Zena Brabazon ile yardımcıları da bulunan belediye başkanı, cadde üzerinde bulunan restoran ve kafelere sık sık müşteri olarak geldiğini belirtti. Bölgenin gelişimine elinden gelen desteği vereceğini ifade eden Peray Ahmet, caddede yeniden bir ‘Gıda Festivali’ yapılmasına sıcak baktığını söyledi. Kuzey Londra’nın 24.00 saat açık market ve restoranlarıyla tanınan semti Haringey’de en son festival, 2011 yılında yapılmıştı. Festivalde yollar trafiğe kapanırken, bölgedeki Türk, Yunan, Tayland, Çin ve Jamaikalı esnaf yöresel yemeklerini halka ikram ettiler. Festivale İngiliz basının da ilgisi yoğun oldu. ITV ve BBC festivali haberlerinde konu etti. Bir ilkin yaşandığı Haringey’de, marketçilerin hemen hemen tamamı festivalden memnunluk duyduklarını belirtmişti.

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#Peray Ahmet#Ruth Gordon Zena Brabazon#Green Lanes

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