Haringey Belediye Başkanı Peray Ahmet esnafla buluştu!

Haberin Devamı

HARRINGAY’in Green Lanes semti üzerinde yüzde 75’i, Türkiye kökenli olmak üzere 220 dolayında esnaf var. Belediye başkanı Şelale Restaurant’ta, Harringay Esnaf Derneği Başkanı Şefik Mehmet, yardımcısı Rob Chau ile bölgede faaliyet gösteren iş yeri sahipleri Veli Aksu, Veysel Yavuz, Sabri Baraçkılıç ve emlakçı Azad Ayub’la öğle yemeğinde bir araya geldi.