Harikasın Türkiyem

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Almanya’da göçmenlerin kurduğu futbol kulüpleri arasında ayrı bir yeri olan Berlin Türkiyemspor eski günlerinden uzak olsa da son yıllarda altyapıya yönelik yatırımlarıyla dikkatleri çekiyor. Geçmiş dönemlerde Ümit Karan gibi kendi altyapısından başarılı futbolcular çıkaran kulüp altyapıya önem vererek eski zamanda olduğu gibi yine başarılı yetenekleri futbol dünyasına kazandırmak istiyor. Bu kulübün altyapı takımları kendi liglerinde başarılı bir sezon geçirdi. Bunlardan biri de Türkiyemspor’un U13 takımı oldu.