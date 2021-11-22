Harikasın Türkiyem

Almanya’da göçmenlerin kurduğu futbol kulüpleri arasında ayrı bir yeri olan Berlin Türkiyemspor eski günlerinden uzak olsa da son yıllarda altyapıya yönelik yatırımlarıyla dikkatleri çekiyor. Geçmiş dönemlerde Ümit Karan gibi kendi altyapısından başarılı futbolcular çıkaran kulüp altyapıya önem vererek eski zamanda olduğu gibi yine başarılı yetenekleri futbol dünyasına kazandırmak istiyor. Bu kulübün altyapı takımları kendi liglerinde başarılı bir sezon geçirdi. Bunlardan biri de Türkiyemspor’un U13 takımı oldu.
Çocuklarla yaptığı çalışmalarla bilinen deneyimli teknik direktör Hasan Çil
ve antrenör oğlu Emirhan’ın birlikte çalıştırdığı Türkiyemspor U13 takımı, ligin ilk yarısını namağlup bir şekilde zirvede kapattı. Türkiyemspor U13 takımı, kendi sahasında ağırladığı Alemania Haselhorst
’u 10 - 1 gibi net skorla mağlup etmeyi başardı. 2021/2022 sezonuna iyi başlayan Türkiyemspor U13, ligde yenilgisi olmayan tek takım. Şu ana kadar yaptığı 10 maçtan 9 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan gençler ligin ikinci yarısını da başarılı bir şekilde kapatmak istiyor. Türkiyemspor’un son maçta gollerini Levi (4), Kenan (2), Ousman (2), Joel ve Ömer kaydetti. Maç sonrası futbolcularını tek tek kutlayan teknik direktör Hasan Çil "2022 yılında da aynı başarıyı göstererek yolumuza devam etmek istiyoruz“ dedi.