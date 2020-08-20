Şimdi sıra geldi dev kupaya...

Bundesliga ve Alman Futbol Federasyonu Kupasını bu sezon kazanan Bayern Münih'te hedef sezonu Şampiyonlar Ligi Kupası'nı da alarak üçte üç ile tamamlamak. Bunun için tek bir engel kaldı. Pazar akşamı Paris St. Germain ile final oynayacak Bayern Münih'te hedef galibiyet. Bayern Teknik Direktörü Lyon ile oynanan ve 3-0 kazınılan Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı sonrası Paris St. German ile oynanacak final karşılaşmasıyla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. DEFANSTA DİKKATLİ OLMALIYIZ

Paris'in yıldız futbolcularına yönelik defansta özel bir önlem alacak mısınız sorusuna Flick “Ben Lyon forvetinin Paris St. Germain forvetinden kötü olduğunu düşünmüyorum. Memphis Depay dünya klasında bir futbolcu. Uzun süre sakattı. Şimdi yine formunun zirvesinde. Sahip olmamız gereken çok top kaybı yaptık. Buna dikkat etmeliyiz. Defansın arkasında çok fazla alan bırakmamalıyız. Defans ve kaleci arasındaki alanı iyi savunmalıyız. Bir takım önlemler almamız gerekiyor. Şu anda çok mutluyuz. Çünkü finaldeyiz. Finale kadar tekrar dinlenip gücümüzü geri kazanmalıyız. Kupayı almak için pazara kadar enerji depolayacağız. Yüzde yüz potansiyel ile oynamak durumundayız. Kupayı almak istiyoruz” dedi. GNABRY'E ÖZEL ÖVGÜ

Lyon maçında oynadığı futbol ve iki gol atarak maçın kilidini açan Gnabry'in performansını öven Flick, başarılı futbolcunun attığı ilk golü ise yere göğe sığdıramadı. Flick “1-0'ı getiren gol mükemmeldi. Harika vurdu. Bu vuruşlar için daha önce hazırlandı ve yaptığı hazırlıklara uygun şekilde topa vurdu. Gnabry'nin son zamanlarda sadece Bayern Münih'de değil, milli takımdaki gelişimini gözlemleyenler onun dünya klasında bir futbolcu olmaya çok yaklaştığını söyler. Çok dinamik ve gol yollarında tehlikeli biri. Bu yüzden takımda bizimle birlikte olduğu ve bu iki golü atabildiği için çok mutluyuz. Müthiş bir kaliteye sahip. Ben inanıyorum ki o daha da gelişecek” dedi.

TARAFTARIN EKSİKLĞİNİ HİSSETİK

Yarı final maçında taraftarın eksikliğini hissettiklerini söyleyen Flick “Taraftarın önünde oynamayı çok isterdim. Ancak durum bu. Başka bir olasılık yok. Taraftar olmadan da böyle oynayıp turnuvayı istediğimiz gibi bitirmek isteriz. Netice itibariyle insan duruma kendisini alıştırmalı. Finale çıkmak için çok çalıştık” dedi. Lewandowski'nin Ronaldo'nun 17 gollük rekorunu kırıp kırmayacağına ilişkin ise Flick “Robert bu konuda çok kafa yormuyor. Takıma nasıl katkı yapacağını düşünüyor. Takımda olması bizim için önemli. Kale önünde inanılmaz tehlikeli. Benim için dünyanın en iyi forveti. Umarım Paris maçında da gol atar” dedi. Paris St. Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel için ise “Thomas çok iyi bir iş çıkardı. Sezon içinde onu ziyaret ettim. Takımın ne kadar iyi işlediğini gördüm. Sansasyonel bir iş çıkarıyor. Thomas'a karşı final oynayacağım için çok sevinçliyim” dedi.