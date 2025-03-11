Hansa Rostock taraftarlarına polis baskını

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Söz konusu karşılaşmanın geçen yıl ekim ayı sonlarına doğru Rostock kentinde yapıldığı ve Hansa Rostock’lu 300’e yakın maskeli taraftar, karşılaşmadan sonra trene binip kentten ayrılan Essenli taraftarlara saldırarak yaraladıkları ve trende maddi hasara yol açtıkları halde, elde edilen görüntülere dayanılarak operasyonun bugün gerçekleştiği belirtildi. Görüntülerin detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmesinden sonra belirlenen 31 zanlının ikâmet ettiği konutlara yapılan baskınlarda bazı patlayıcı maddeler ele geçirildiği açıklandı. Ancak baskınlarda gözaltıların olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.