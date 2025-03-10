Hannover’de Kadınlar Günü’ne özel sağlık fuarı

Haberin Devamı

FöTEV-Nds e.V. ve. tarafından organize edilen etkinlikte, kadınların beden ve ruh sağlığına dair uzmanlar tarafından bilgilendirilmeler yapılırken; kadın sağlığı konusunda uzman olan birçok kuruluş stant açtı. Niedersächsische Krebsgesellschaft e.V., Comprehensive Cancer Center Niedersachsen (MHH), Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen, Region Hannover, Astrid Klink Coaching, Aktionsbüro Gesundheit rund um die Geburt, Bildungsakademie Hannover, Hebammenzentrale Region Hannover gibi önemli sağlık ve danışmanlık kuruluşları yer aldı. Sağlık fuarının açılışını, Bündnis 90/ Die Grünen milletvekili ve kadın politikaları sözcüsü Dr. Tanja Meyer FöTEV-Nds Başkanı, Seyhan Öztürk ve Pinke Zitronen e.V. Başkanı Nicola Jahnke-Sieche tarafından yapıldı.

Haberin Devamı

DÖRT ÖNEMLİ ATÖLYE

Açılış konuşmalarının ardından, Leibniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuba Esatbeyoğlu, kadın sağlığı konusundaki güncel araştırmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında farklı konularda dört önemli atölye düzenlendiğini söyleyen FöTEV Nds e.V. Başkanı Seyhan Öztürk;

* “Meme Sağlığı ve Erken Teşhis” atölyesi, meme kanseri hemşiresi Inka Marie Rack tarafından yönetildi. Bu atölye çalışmasında kadınlar kendi kendine meme muayenesi hakkında detaylı bilgi aldılar.

* “Rahim Ağzı Kanseri – Kadınlar Nasıl Korunabilir?” başlıklı atölyede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Şahika Yılmaz, rahim ağzı kanserine karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

* “Cinsiyete Dayalı Tıp: Kadın ve Erkek Sağlığı Neden Farklıdır?” konulu atölyede, İç hastalıkları Uzmanı Dr. Bahar Nalbant tıpta cinsiyetin rolü üzerine bilgi verdi.

* “Stres Kısır Döngüsünden Kurtulmak” atölyesi, Yaşam Koçu Astrid Klink tarafından düzenlendi ve stresin beden ve zihin üzerindeki etkileri konuşuldu.

EFSANE KADINLARIN BAŞARILARI İLHAM VERDİ

Aşağı Saksonya Atatürkçü Düşünce Derneği - Eşitlik Çalışma Grubu da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği “Efsane Kadınların Başarıları” etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programda Safiye Rıfat Gürayman, Safiye Ali, Afife Jale, Türkan Saylan ve Hannah Arendt gibi tarihe damga vurmuş kadınların başarıları ele alındı. As. ADD Başkanı Serpil Yıldırımer, “Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliğe güzel bir katılım sağlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri birçok başarılı kadınlarımız var. Hepimizin ilham alabileceğimiz kadınları tanıdık” dedi.