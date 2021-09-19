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Hannover’de iki Türkiye kökenli belediye meclisinde

#CDU FDP#AVRUPADAN HABERLER#Hannover Braunschweig, Oldenburg Osnabrück
Hannover’de iki Türkiye kökenli belediye meclisinde

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde 12 Eylül’de yapılan bazı şehir belediye başkanları, Hannover Bölge Valiliği ve meclis üyeliklerinin seçimi sonucunda, Hannover Braunschweig, Oldenburg ve Osnabrück’te belediye başkanlığı ve bölge valiliğinin seçimi 26 Eylül’de yapılacak ikinci tura kalırken, Belgin Zaman (SPD) direkt olarak ve Hülya İri (SPD) oyunu artırarak Hannover Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği’ne SPD’den girmeyi başardı.

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2016’da yapılan yerel seçimlere göre daha yüksek bir katılım olduğu ve yaklaşık 6.5 milyon vatandaşın yerel parlamentoların yeni üyeleri için oy kullandığı seçim sonuçlarını Hürriyet’e değerlendiren Belgin Zaman ile Hülya İri seçime katılım oranının sevindirici olduğunu söylediler. 65 sandalyeli Hannover Büyükşehir Belediye Meclisi’nde SPD ve Yeşiller 18’er sandalye kazanırken, CDU 13, FDP ve Sol parti 4’er, aşırı sağcı AfD ibe 6 sandalyeden üçünü kaybetti.

Hannover’de iki Türkiye kökenli belediye meclisinde
Mecliste sadece 17 kadın üyenin olması ve göçmenler olarak da yeterli sayıda temsil edilmemesinin üzücü olduğunu belirten Belgin Zaman, “Her sorun, kaynağında çözülür. Bizleri idare edenlerin yaşamımıza getirdikleri sorunları ancak idaredeki değişikliklerle, sorunları bilen ve bunlar hakkında çözümleri olan siyasi parti temsilcileri yapacaktır. Bunun için özellikle gençlerimiz kendilerine yakın buldukları merkez partilere üye olmalı, parti yönetim kadrolarında, yerel yönetimlerde, eyalet ve federal milletvekilliklerinde yer almak için uğraş vermeli” dedi.
Hannover’de iki Türkiye kökenli belediye meclisinde
‘İKİNCİ TURDA SPD KAZANACAK’
Eyaletteki büyük kentlerde ikinci tura kalan seçimleri değerlendiren Hülya İri ise ikinci turda kesinlikle SPD’nin kazanacağını söyledi. İlk turda seçmenlerin seçime katılımının sevindirici olduğuna işaret eden İri, “Genel seçimlerle beraber yapılacak kent belediye başkanlıkları ve Hannover Bölge Valiliği için Türkiye kökenli seçmenlerimizin öncelikle sandığa gitmelerini ve en azında birinci oylarını SPD’ye vermelerini bekliyoruz. Göçmenlerin sorunlarını en iyi şekilde çözecek olan siyasi kadro ve anlayış SPD’de vardır. Bugüne kadar getirilen haklar da zaten SPD tarafından sağlanmıştır” diye konuştu.

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#CDU FDP#AVRUPADAN HABERLER#Hannover Braunschweig, Oldenburg Osnabrück