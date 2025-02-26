Hannover’de hayat durdu

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İki sendika da çalışanlara yüzde 8’lik maaş artışı, ayda en az 350 Euro daha fazla ve ek izin günleri istiyor, ancak belediyeler bunun fazla olduğunu belirterek sendikalarla anlaşmaya yanaşmıyor. Belediye İşveren Dernekleri Birliği (VKA) Başkanı Karin Welge, yalnızca ücretlere ilişkin taleplerin ‘karşılanmasının imkânsız’ olduğunu, bunların günümüz koşullarına uymadığını söyledi. Dün otobüs ve tren seferleri, kreşler, hastaneler ve çöp toplama sektöründe grev vardı. Hannover’de ÜSTRA ulaşım şirketine ait otobüs ve tramvaylar gün boyu çalışmadı. Grev nedeniyle birçok şehirde toplu taşıma etkilendi.

Hannover’de belediyeye ait tüm kreşler kapalı kaldı. Kent yetkilileri, yüksek hastalık oranı nedeniyle ‘acil durum gruplarında’ bakımın mümkün olmadığını belirtti. Hildesheim, Hameln, Seelze, Hessisch Oldendorf ve Holzminden’de kreşlerin kapalı olması nedeniyle ebeveynler çocukları için başka bakım seçenekleri de düzenlemek zorunda kaldı.



Lüneburg, Osnabrück ve Hannover Bölge Kliniği Hastanesi gibi hastanelerde de grev yapıldı. Hastaların acil serviste daha uzun süre beklemelerine hazırlıklı olmaları yönünde önceden çağrılar yapılmıştı. Ancak hayati tehlikesi olan hastalara gerekli müdahalelerin yapıldığı bildirildi. Hannover’de belediyeye ait tüm yüzme havuzları kapalı kaldı.İstenilen ücret artışının bu enflasyonda 6 ay içerisinde eriyeceğini belirten Region çalışanlarından Murat Yaşık “3-4 sene önce çok daha iyi durumdaydık. Aldığı maaştan memnun olan hiç kimse yok. Verecekleri artış da kısa sürede eriyip gidecek. İşveren tarafıyla sendikalar arasındaki bir sonraki müzakereler 14-16 Mart tarihleri arasında, federal müzakereci İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) ile yapılacak. Umarım iyi bir sonuç alırız” dedi.