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Hannover’de alkışlar Barış Başdaş’a
Geçen sezon Karagümrük’te forma giyen bu sezonun başında da Almanya 2. Ligi’nde Hannover 96’ya transfer olan Barış Başdaş, takımının geçen hafta deplasmanda Hamburg’u 1-0 yendiği mücadelede çok iyi bir oyun ortaya koydu.
4 maç sonra galibiyetle tanışan ve hocalığını Türk teknik adam Kenan Kocak’ın yaptığı Hannover’de savunmada görev yapan Barış, rakip hücumculara fırsat tanımadı. 6 ikili mücadelenin 5’ini kazanan 30 yaşındaki oyuncu, büyük beğeni kazandı.
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