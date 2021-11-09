Hannover’de 60’ıncı yıl töreni

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HANNOVER Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay’ın ev sahipliğindeki törene, Türkiye’nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Aşağı Saksonya Eyaleti Göç ve Katılım Sorumlusu Doris Schröder-Köpf ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı. Belediye Başkanı Onay, Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılını kutladıklarını belirterek “Zaman içinde çok şey değişti. Misafir işçiler vatandaş oldu, komşular edindi, akrabalıklar oluştu. Yeni nesiller eğitimli ve farklı alanlarda hizmet veriyor” dedi. Onay, 1960’lı yılların başından bu yana Türkiye’den Almanya’ya gelen sosyal hayata, ekonomiye büyük katkıda bulunan Türklere teşekkür ederek, “İyi ki Almanya’ya geldiniz. İyi ki varsınız” diye konuştu.



Schröder-Köpf, Türkiye’den gelerek zor şartlarda çalışan ilk nesil Türklerin eyaletlerinin gelişmesinde büyük emeği bulunduğunu belirterek, “Artık eğitimli yeni nesiller her alanda görünür oldular. Bu güzel bir şey. Aşağı Saksonya hükümeti adına hepinize teşekkür ediyorum. Yaşasın Türk-Alman dostluğu” ifadesini kullandı. Başkonsolos Kaya da, “Almanya’da Türk nüfusu giderek artıyor. Misafirlik geride kaldı. Her birinin ayrı bir başarı hikayesi olan 3 milyonu aşkın insanımız burada yaşıyor” şeklinde konuştu. Almanya’da son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve ayrımcılığa da dikkati çeken Kaya, bu sorunların ancak çeşitliliğin zenginlik olarak görülerek aşılabileceğini ifade etti. Etkinlikte ayrıca geçmişte otomobil fabrikasında çalışan emekli Lütfi Candan, avukat Elif Gencay ve öğrenci Atay Küçükler, 60 yıllık işçi göçü sürecine ilişkin kişisel deneyimleri ve görüşlerini aktardı.