Hannover’da Ramazan’ın tatlı telaşı!

Ekrem SAĞIR / HANNOVER
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 10:51
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Hannover’de Ramazan’ın tatlı telaşı yaşanıyor. Esnaflar, geleneksel lezzetler ve Ramazan pidesiyle hazırlıklarını tamamlarken, bir yandan da iftar etkinlikleri düzenliyor.
HANNOVER’de uzun zamandan beri Bizim Market adıyla esnaflık yapan Eyüp Mermertaş “Ramazan ayı biz Müslümanların 11 ayın sultanı diye adlandırdığımız, adeta iple çektiğimiz, gelmesi için dualarda bulunduğumuz bir ay. Ruhen ve bedenen sağlığımıza kavuşacağımız bir ay. Bu ayda yiyecek ve içeceklerimize daha da fazla dikkat etmemiz gereken bir ay. Marketimizde bu ay çok tüketilecek ürünlerimizin başında gelen hurmanın en kalitesini bulunduruyoruz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar dilerim” ifadelerini kullandı.İFTAR VERMEYE DEVAM
Hannover Steintör mevkiinde 15 seneden beri gastronomi alanında faaliyet gösteren Urfa Sofrası sahibi Mehmet Kılıç “Her Ramazan’da olduğu gibi, bu sene de iftar yemeği vermeye tüm hijyenik kurallarına azami dikkat ederek ve güleryüzlü personelimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Değişik çorbalar, kebaplar, salatalar ve tatlılardan oluşan zengin bir mutfağımız var. Misafirlerimiz önceden sipariş vererek menülerini belirleyecekleri gibi; geldiklerinde de her istediğini bulacaklardır” dedi.RAMAZAN PİDELERİ ŞANLI FIRINDAN
Hannover yakınlarında Lehrte kasabasında 35 yıldan beri fırıncılık yapan, dede, baba, torun üç kuşağın bir arada çaılıştırdığı Şanlı Fırın sahibi Arif Şanlı: “Baba mesleğini küçük yaşlarda öğrendim. Fırıncılık mesleğini de tamamlayarak uzun zamandan beri bu mesleği şimdi oğullarımla beraber yapıyorum. Her Ramazan’da Ramazan pidesi çıkarıyoruz. Ramazan pidesi için iftardan saatler önce gelenler oluyor. Bu artık bir kültür oluşturdu.”ATİB’DE İFTARA DEVAM
Avrupa Türk İslam Birliği’ne bağlı Hannover Hacı Bayram Camisi olarak bu sene de iftar yemeği vermeye devam edeceklerini belirten başkan Yasin Yılmaz “Artık geleneksel hale getirdiğimiz Ramazan’da iftar yemeğini vermeyi bu sene de sürdüreceğiz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Türkiye’den işini bilen bir ahçıyı getirip, cemaatimize ve özellikle de yeni gelen mültecilere iftar yemeğini vermeye azami gayret göstereceğiz. Herkesin Ramazan’ı mübarek olsun” diye konuştu.TATLILAR LEZZETLİ ANTEP’TEN
Hannover’de açıldıktan sonra adından sıkça söz ettiren Lezzeti Antep sahibi Cengiz Aslan
“Ramazan boyunca özellikle baklava tatlımız çok tüketilmektedir. Biz, tüm ürünlerimizde olduğu gibi; baklavamızda da aslına uygun şekilde yapıyoruz. Kullandığımız tüm ürünleri Gaziantep’ten getiriyoruz. Kaymağı ve tereyağını kendimiz üretiyoruz. Kesinlikle şeker hastalarının bile rahatlıkla tüketebileceği tatlı çeşitlerimizi misafirlerimize sunuyoruz” dedi.