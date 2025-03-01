Hannover’da Ramazan’ın tatlı telaşı!

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HANNOVER’de uzun zamandan beri Bizim Market adıyla esnaflık yapan Eyüp Mermertaş “Ramazan ayı biz Müslümanların 11 ayın sultanı diye adlandırdığımız, adeta iple çektiğimiz, gelmesi için dualarda bulunduğumuz bir ay. Ruhen ve bedenen sağlığımıza kavuşacağımız bir ay. Bu ayda yiyecek ve içeceklerimize daha da fazla dikkat etmemiz gereken bir ay. Marketimizde bu ay çok tüketilecek ürünlerimizin başında gelen hurmanın en kalitesini bulunduruyoruz. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar dilerim” ifadelerini kullandı.

