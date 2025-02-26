Hannover Ramazan ayına hazır

Ekrem SAĞIR / HANNOVER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 10:10
Almanya’nın Hannover kentindeki Türk esnafları ‘11 ayın sultanı’ Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamladı.
RUHEN VE BEDENEN SAĞLIĞIMIZA KAVUŞACAĞIZEyüp Mermertaş (Bizim Market):
“Ramazan
ayı, biz Müslümanların ‘11 ayın sultanı’ diye adlandırdığımız, adeta iple çektiğimiz, gelmesi için dualarda bulunduğumuz bir ay. Ruhen ve bedenen sağlığımıza kavuşacağımız bir ay. Yiyecek ve içeceklerimize daha da fazla dikkat etmemiz gereken bir ay. Marketimizde bu ay çok tüketilecek ürünlerimizin başında gelen hurmanın en kalitesini bulunduruyoruz. Şimdiden herkese hayırlı bir Ramazan ayı dilerim.”İFTAR YEMEĞİ VERMEYE DEVAMMehmet Kılıç (Urfa Sofrası):
“Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da iftar yemeği vermeye, tüm hijyenik kurallara azami dikkat ederek ve güler yüzlü personelimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Değişik çorbalar, kebaplar, salatalar ve tatlılardan oluşan zengin bir mutfağımız var. Misafirlerimiz önceden sipariş vererek menülerini belirleyecekleri gibi, geldiklerinde de istedikleri her şeyi bulabilecek.”SICAK PİDE KUYRUKLARIArif Şanlı (Şanlı Fırın):
“Baba mesleğini küçük yaşlarda öğrendim. Fırıncılık mesleğini de tamamlayarak uzun zamandan beri bu mesleği şimdi oğullarımla birlikte yapıyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘ramazan pidesi’ çıkarıyoruz. Ramazan pidesi için iftardan saatler önce gelenler oluyor. Artık burada da böyle bir kültür oluştu.”TÜRKİYE’DEN AŞÇI GELİYOR
Avrupa Türk İslam Birliği’ne bağlı Hannover Hacı Bayram Camii olarak bu sene de iftar yemeği vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Yasin Yılmaz “Artık geleneksel hale getirdiğimiz ramazanda iftar yemeğini vermeyi bu sene de sürdüreceğiz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Türkiye’den işini bilen bir aşçıyı getirip cemaatimize ve özellikle de yeni gelen mültecilere iftar yemeği vermeye azami gayret göstereceğiz. Herkesin Ramazan ayı mübarek olsun.”TATLISIZ İFTAR OLMAZCengiz Aslan (Lezzeti Antep):
“Ramazan ayı boyunca özellikle baklava çok tüketilmeli. Biz, tüm ürünlerimizi olduğu gibi baklavamızı da aslına uygun şekilde yapıyoruz. Kullandığımız tüm ürünleri Gaziantep’ten getirtiyoruz. Kaymağı ve tereyağını kendimiz üretiyoruz. Şeker hastalarının bile rahatlıkla tüketebileceği tatlı çeşitlerimizi misafirlerimize sunuyoruz.”