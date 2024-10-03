Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan göreve başladı

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AŞAĞI Saksonya, Bremen ve Saksonya-Anhalt eyaletlerindeki Türk vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerini yerine getiren Hannover Başkonsolosluğu’ndaki Başkonsolosluk görevine Yusuf Arıkan atanarak 15 Eylül 2024 tarihi itibariyle göreve başladı. 1964 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğan, lise öğrenimi de Ünye’de tamamlayan, Arıkan, Akdeniz Üniversitesi Antalya Meslek Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun oldu. Evli ve bir çocuk sahibi olan Almanca ve İngilizce bilen Başkonsolos Arıkan, yurt dışında değişik merkezlerde görevde bulunmuş; Almanya’da daha önce Münster Başkonsolosluğu’nda ve Berlin Büyükelçiliği’nde de görev yaptı.

NİTELİKLİ HİZMET

Konsolsluk hizmetlerinin daha nitelikli verdirilmesi yönünde çalışmalar yapacağını dile getiren Başkonsolos Yusuf Arıkan “Tüm meslekdaşlarımın da titizlikte üzerinde durduğu konulardan biri de verdiğimiz hizmetlerin her yönüyle daha nitelikli olarak verdirilmesi. Bakanlığımız da vatandaşlarımızın iyi koşullarda, daha kısa sürede ve güleryüzle hizmet alması konusunda hassasiyetle duruyor. Görev sürem boyunca meslektaşlarımla birlikte konsolosluk hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaşlarımızın haklarını korumak, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak ve Türk-Alman dostluğunu daha da geliştirmek için çaba göstereceğim” ifadelerini kulandı.