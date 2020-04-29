Hannelore Kohl’ün belgeseli çekildi

HANNELORE Kohl, 20’nci yüzyılın en önemli başbakanı olarak kabul edilen Helmut Kohl’ün yükselişinden, 16 yıllık iktidar sonrası düşüşüne kadar hep yanındaydı. Sabırlı ve hoşgörülü bir başbakan eşi olarak tanındı. İki oğlu dünyaya geldi. Türk gelini oldu. Çocukluğunda büyük sıkıntılar geçiren Hannelore Kohl, hayatının son döneminde de ışığa alerjisi olduğu için eve kapandı ve ömrünün son döneminde büyük yalnızlık çekti. Yaşadığı sorunlar nedeniyle dış dünyayla bağı neredeyse tamamen bitmişti. Hannelore Kohl, eşinin 1998 yılında seçimi kaybedip başbakanlık koltuğundan kalkmasından sonra evliliğinde de sıkıntılar yaşadı. Tüm çektiği bu acıların da yer aldığı filmde, Kohl’ün şimdiye kadar ortaya çıkmamış fotoğrafları da kullanıldı. Ayrıca filmde birçok arkadaşıyla yapılan röportajlar da yer alıyor. Büyük ilgi görmesi beklenen filmin yapımcılığını Nico Hofmann yaptı.

Almanya’nın eski Başbakanı Helmut Kohl, ilk eşinin ölümünden sonra ikinci kez evlendi. 2017 yılında yaşamını yitiren Kohl, ilk eşinin yanına değil de başka yerde toprağa verildi.