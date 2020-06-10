Hangisi için ne kadar vergi ödeyeceğim?

BILD gazetesinin Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa dayanarak verdiği habere göre kilometre başına 120 gramdan daha fazla karbondioksit salan ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren trafiğe çıkacak yeni otomobillerin vergisi artırılacak. Kilometre başına 124 gram karbondioksit salan Ford Puma hibrit otomobil için yıllık zam 1.80 Euro olarak çok düşük artacak. Ancak karbondioksit salımı arttıkça zam miktarı da yükseliyor. Kilometre başına 280 gram karbondioksit salan Porsche Macan otomobil için yıllık vergi zammı 230 Euro. Emisyonsuz elektrikli taşıtlar ise 10 yıl vergiden muaf.