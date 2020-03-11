Hangi maçlar ertelendi? İşte o liste...

İşte ertelenen ve seyircisiz oynanan maçlar...

- Kopenhag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 19 Mart Perşembe günü Parken Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacakları mücadeleye korona virüs sebebiyle seyirci alınmayacağını açıkladı.

- A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları koronavirüs tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

- Almanya ile İtalya A Milli takımları arasında 31 Mart'ta yapılacak hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak.

- İtalya'da 3 Nisan'a kadar tüm sportif faaliyetler iptal edildi. İtalyanlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarını seyircisiz oynuyor.

- Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde PSG - Borussia Dortmund maçı seyircisiz oynanacak. Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan'a kadar Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı...

- La Liga ve 2. Lig'de maçlar iki hafta boyunca seyircisiz oynayacak. Sevilla-Roma, Real Madrid - Inter, Barcelona - Napoli maçları seyircisiz oynanacak.

- Portekiz Futbol Federasyonu, hafta sonunda oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını açıkladı...

- Portekiz Futbol Federasyonu, hafta sonunda oynanacak tüm maçların seyircisiz olacağını açıkladı...

- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ile Bourges Basket arasında 18 Mart'ta Fransa'da oynanacak çeyrek final serisi ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

- ABD'de Indian Wells Tenis Turnuvası iptal edilirken, Davis Cup'ta Japonya ve İtalya'da seyircisiz olarak oynanacak.

İtalya ve İspanya'da bisiklet yarışları ertelenirken koronavirüs motor sporlarını da vurdu. Formula 1 sezonu bu hafta sonunda Avustralya'da başlayacak ancak Şangay'daki Çin Grand Prix'i iptal. Bahreyn'de ise Formula 1 yarışlarında tribünler boş kalacak.