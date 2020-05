‘Hanau’daki sözleri not ettik’

BÜYÜKELÇİ Aydın, 27 yıl önce Solingen’de 5 Türk’ün ırkçılar tarafından katledildiklerini hatırlatarak, “27 yıl önce orada 3’ü çocuk olmak üzere 5 vatandaşımızı ırkçı saldırganların kurbanları olarak kaybettik. Yaşanan acı başta ailenin olmak üzere Türk toplumunun yüreğinde hâlâ canlı” dedi. “Irkçılık aradan geçen bunca uzun süreye rağmen hâlâ Almanya’da ağır ve büyük bir tehdit. Bundan en çok etkilenen kesimlerden birisi de buradaki insanlarımız” ifadesini kullanan Büyükelçi Aydın, şubat ayında Hanau’da yaşanan ırkçı terör saldırısında 4’ü Türk olmak üzere toplam 9 göçmen kökenli insanın hayatını kaybettiğine dikkati çekti

TEDBİRLER BİR AN ÖNCE UYGULANMALI

Aydın ırkçılıkla, yabancı düşmanlığıyla ve son dönemde daha da güçlenen İslam karşıtılığıyla daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini, tüm Alman toplumunun, Alman makamlarının, yetkililerin daha iyi görmeleri ve değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti. Hanau saldırısı sonrası yapılan açıklamaları not ettiklerini belirten Aydın bir an önce fiiliyatta bu açıklanan tedbirlerin uygulanmasını beklediklerini dile getirdi. Almanya’da yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla daha etkili ve kararlı mücadele gerektiğinin altını çizen Ali Kemal Aydın, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davası sürecinde yaşanan ve yapılan yanlışlıkların bir daha yaşanmamasını beklediklerini ifade etti. Büyükelçi Aydın, Mevlüde ve Durmuş Genç çiftini telefonla arayarak taziyelerini bir kez daha ilettiğini söyledi.