MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriHanau’daki ırkçı katilin babasının aracı kundaklandı
GeriAvrupa Hanau’daki ırkçı katilin babasının aracı kundaklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:27,Son Güncelleme:/

Hanau’daki ırkçı katilin babasının aracı kundaklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hanau’daki ırkçı katilin babasının aracı kundaklandı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Hanau kentinde aralarında 4 Türk’ün bulunduğu 9 kişiyi katleden ırkçı Tobias Rathjen’in babasının otomobili kundaklandı.

OFFENBACH polisi, yaptığı açıklamada, Hanau’da gece yakılan iki araçtan bir tanesinin ırkçı Tobias Rathjen’in babasına ait olduğunu doğruladı. Açıklamada, kundaklama ile ırkçı cinayetler arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.
Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat’ta iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk’ün bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle