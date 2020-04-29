Hanau’da yabancılar arasında bıçaklı kavga
Almanya’nın Hanau kentinde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Suriyeli, Iraklı ve Arnavut gençleri arasında kavga çıktı. Kavgada ikisi 23, biri 17 ve biri de 26 yaşında dört kişi bıçaklandı. 23 ve 29 yaşında iki Suriyeli gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
OLAYLA ilgili açıklama yapan Hanau Savcısı Dominik Mies, “Çıkan kavganın 19 Şubat’taki saldırıyla bir ilgisi ve bağlantısı yok. Elde edilen bulgulara ve bilgilere göre yabancı düşmanlığıyla ve terörle de bağlantılı değil” dedi. Nüfusunun neredeyse yarısı göçmen kökenli olan Hanau kentinde ırkçı saldırgan Tobias R., 19 Şubat akşamı Türkiye kökenlilere ait iki iş yerini silahla basmış, dördü Türkiye kökenli olmak üzere 9 yabancıyı öldürmüştü. Silahlı saldırıdan sonra evine dönen ırkçı saldırgan, evde bakıma muhtaç annesini de öldürdükten sonra intihar etmişti.
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