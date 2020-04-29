Hanau’da yabancılar arasında bıçaklı kavga

OLAYLA ilgili açıklama yapan Hanau Savcısı Dominik Mies, “Çıkan kavganın 19 Şubat’taki saldırıyla bir ilgisi ve bağlantısı yok. Elde edilen bulgulara ve bilgilere göre yabancı düşmanlığıyla ve terörle de bağlantılı değil” dedi. Nüfusunun neredeyse yarısı göçmen kökenli olan Hanau kentinde ırkçı saldırgan Tobias R., 19 Şubat akşamı Türkiye kökenlilere ait iki iş yerini silahla basmış, dördü Türkiye kökenli olmak üzere 9 yabancıyı öldürmüştü. Silahlı saldırıdan sonra evine dönen ırkçı saldırgan, evde bakıma muhtaç annesini de öldürdükten sonra intihar etmişti.