‘Hanau’da öldürülenler, bizim gençlerimizdi’

“ÖLDÜRÜLENLER kesinlikle yabancı değildi, onlar bizim gençlerimizdi. Hanaulu gençlerdi. Saldırıda yaşamını yitirenler bugün büyük bir törenle anılacak. Bu törende de yine ailelerimiz ön planda olacak. Her aile için 25’er kişilik bir kontenjan ayırdık. Akrabaları ve arkadaşları da gelebilsin diye. Ayrıca üç aile adına konuşmalar yapılacak. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hessen Başbakanı Volker Bouffier ve ben de konuşacağız. Anma töreninin yerel saat ile 18.00’de Hanau Congress Park’ta düzenlenecek. Program, şehrin önemli iki ana noktasına kurulacak dev ekranlardan da izlenebilecek.”

Saldırıların ardından sosyal medyadaki dezenformasyona dikkati çeken ve toplumu korkuya sevk eden paylaşımlarda bulunanların cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Kaminsky, ırkçı saldırı kurbanlarının anısına Hanau Şehir Mezarlığı’na anıt dikileceğini söyledi: “Hanau’da toprağa verilen kurbanları yan yana gömdük. Bunların ortasına bir anıt dikilecek. Ayrıca saldırıların meydana geldiği iki olay yerine de bir levha, bir tabela düşünülüyor. Ama bunun için ailelerin fikri çok önemli. Bütün bunların kararını ailelerle görüşüp vereceğiz.”





‘NAZİ ŞEHRİ DEĞİLİZ’

Hanau Yabancılar Meclisi Başkanı İlkhan ise şjnları söyledi: “Bizim için bir 19 Şubat öncesi, bir de 19 Şubat sonrası var. Kentte insanların arasında bir kenetlenme hâkim ancak 19 Şubat’tan sonra tedirgin olanlar da var. Biz nazi şehri değiliz. Biz aşırı sağcıların kalesi değiliz. Burada hoşgörü var. Almanya genelinde ilk iftar çadırı burada kurulmuştur. Bu da şehirdeki hoşgörüyü gösterir.”

Meclis üyesi Kaynak da mağdur ailelerle yakından ilgilendiklerini belirtti. Sürekli ailelerle temas halinde olarak ihtiyaçlarını sorduklarını ve gerekenleri resmi makamlara ilettiklerini belirten Kaynak, “Biz bunu iş olarak değil, insani bir görev olarak algıladık” dedi.