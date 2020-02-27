Hanau’da hedef herkesti

ALMANYA Türk Toplumu (TGD) Basın Sözcüsü Dr. Cihan Sinanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, son 30 yılda 200’ün üzerinde kişinin Almanya’da ırkçı cinayete kurban gittiğine işaret ederek, “Irkçılar öldürüyor” dedi. Irkçılığın tolumda yer edinmesinin tehlikesine dikkati çeken Sinanoğlu, “Irkçılar sadece bir grubu değil, toplumun tamamını hedef alıyor. Hanau’daki saldırıda ben, kardeşim, ailem veya arkadaşım da ölebilirdik. Burada hedef herkesti. Hanau’daki saldırı da dahil geçmişteki NSU cinayetleri, Halle’deki saldırılarla ‘Almanya’da kimse güvende değil’ mesajı verilmek isteniyor. Almanya’da ana sorun ırkçılık. Bu sorun toplumun merkezine geldi” dedi.

Sinanoğlu, basın mensupları ve politikacıların da dillerine dikkat etmeleri çağrısında bulunurken, toplum içinde kin ve nefretin yayılmasına katkıda bulunmamaları gerektiğini söyledi. Sinanoğlu, Almanya’da başarılı göçmenlerin toplum önüne daha fazla çıkması gerektiğinin de altını çizdi.