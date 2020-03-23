Hanau’da alışverişe kısıtlama

HANAU belediyesi, marketlere girecek müşterileri de kısıtlı sayıda almayı karara bağladı. Kaç müşterinin aynı anda markete gireceği ise marketin büyüklüğüne göre belirleniyor. Ayrıca birden fazla alışveriş arabasının alınmasına da izin verilmiyor. Belediye Başkanı Kaminsky, “Bu kurallarla hem kasiyerlere ve diğer çalışanlara destek olmak istiyoruz hem de akıllıca davrananların aptal durumuna düşmesini önlüyoruz” dedi. Belediye Başkanı, hafta sonu çok sayıda kişiden kasiyerlerin hakarete uğradığı yönünde kendilerine şikâyetlerin geldiğini de belirtti. Kaminsky, kıtlık varmış gibi alışveriş yapanları ‘asosyal’ olarak nitelendirdi.

Hessen sınırları içinde kalan Marburg-Biedenkopf da hafta sonu aldığı kararlarla alışverişlere yeni düzenleme getirmişti. Alınan önlemler arasında her 20 metrekareye ancak bir müşterinin girmesine izin verilmişti. Yani 800 metrekaralik bir alışveriş marketine aynı anda sadece 40 kişinin girmesi karara bağlanmıştı. Hessen Eyaleti Tüketiciyi Koruma Bakanı Priska Hinz (Yeşiller), “Tedarikte bir sorun yok. Mal gelişi düzenli ve güvenli olarak devam ediyor. Kıtlık varmış gibi alışveriş yapılmamalı” dedi.

İKİ HAFTA KARANTİNA

Thüringen Eyaleti’nde ise virüs taşıyanların sayısı artınca Neustadt am Rennsteig’da karantina ilan edildi. Karantina kararı 58 yaşında bir kişinin ağır hastalanmasından ve çok sayıda insanla yakın temas kurmasından dolayı alındı. Şimdiye kadar temas kurduğu kişi sayısı en az 69 olarak belirlendi. Neustadt am Rennsteig Belediye Başkanı Petra Enders, “Neustadt iki haftalığına komple karantinaya alındı. Kimse evinden çıkmayacak. Polis, itfaiye, sağlık çalışanları ve kurtarma ekipleri de sadece koruma önlemleri altında görevlerini yerine getirecekler. İnsanların ihtiyaçları ise karşılanacak” dedi.